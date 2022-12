Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o zrušení zajištění finančních prostředků - Viktor PECHNYKOV

Č. j. KRPA-214270-73/TČ-2022-001493-IK

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Praha 8. prosince 2022

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, U Plynárny 2, 14504 Praha 4

r o z h o d l

dne 08.12.2022 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 02.12.2022, pod sp. zn. 2 ZN-3880/2022 ve věci NP POŠK. PECHNYKOV NEOPRÁVNĚNÉ OPATŘENÍ PADĚLÁNÍ A POZMĚNĚNÍ PLATEBNÍHO PROSTŘEDKU vedené pod č.j. KRPA-214270/TČ-2022-001493-IK

takto:

podle § 79f odst. 1 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, a to:

nacházejících se na bankovním účtu:

- č. 1854398002/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, v měnových jednotkách CZK, který byl ke dni 14.07.2022 zrušen bankou a zajištěné peněžní prostředky převedeny na vnitřní účet banky č. 8038229130/5500, a to ve výši35.833,-Kč;

které byly zajištěny policejním orgánem, a to na základě vydaného usnesení dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu vedeného pod č. j. KRPA-214270-19/TČ-2022-001415, ze dne 29.06.2022,

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Zdejší součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Policie Praha VI, 3. oddělení hospodářské kriminality, je vedeno prověřování dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pod shora uvedeným číslem jednacím pro podezření ze spáchání přečinu podvodu podle ust. §209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, kterého se dopustili rusky hovořící neznámí pachatelé tím, že dne 27.06.2022 v době od 15:00 do 18:00 hodin z dosud nezjištěného místa opakovaně telefonicky z několika telefonních čísel kontaktoval poškozeného Viktora PECHNYKOVA, nar. 14.07.1977, kdy se vydávali nejprve za příslušníka policie, který mu sdělil, že byl jeho bankovní účet napaden, a že předá kontakt na jeho osobu pracovníkům banky Raiffeisenbank a.s., a následně za pracovníka bezpečnostního oddělení banky Raiffeisenbank a.s., který mu sdělil, že je jeho bankovní účet č. 9236961001/5500 v ohrožení, a že musí provést několik kroků k jeho zabezpečení. Tomuto sdělení poškozený PECHNYKOV uvěřil a rusky hovořícímu neznámému pachateli sdělil přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví a údaje ke své platební kartě, a dále neznámému pachateli sdělil také ověřovací kódy, které obdržel na svůj mobilní telefon. Následně zjistil, že mu bylo v několika transakcích z bankovního účtu č. 9236961001/5500 odčerpáno 218.636,84,- Kč.

Dne 28.06.2022 poškozený PECHNYKOV policejnímu orgánu předal výpisy z banky k jednotlivým neoprávněným transakcím. Na základě těchto výpisů bylo zjištěno, že byly pomocí platební karty vedené k bankovnímu účtu poškozeného č. 9236961001/5500 dne 27.06.2022 neoprávněně odčerpány provedenými dvěma platbami skrze službu TransferWise peněžní prostředky, a to:

- v 15:24:59 hodin ve výši 52.069,56,-Kč;

- a v 16:27:15 hodin ve výši 45.234,28,-Kč;

a dále byly z bankovního účtu poškozeného téhož dne provedeny tři neoprávněné platby, a to:

- v 16:35 hodin ve výši 35.833,-Kč ve prospěch účtu č. 1854398002/5500 vedeného na osobu Mykhailo POLIUKHOVYCH, nar. 19.09.1991;

- a v 17:14 hodin ve výši 39.500,-Kč a 46.000,-Kč ve prospěch účtu č. 5750529002/5500 vedeného na osobu Viktor ROMASHEVSKYI, nar. 14.06.1981.

Policejní orgán rozhodl dne 29.06.2022 usnesením dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění věci, a to:

1. peněžních prostředků na bankovním účtu č. 1854398002/5500 vedeném v měnových jednotkách CZK u Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, ve výši 35.833,-Kč;

2. peněžních prostředků na bankovním účtu č. 5750529002/5500 vedeném v měnových jednotkách CZK u Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, ve výši 85.500,-Kč;

neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že tyto peněžní prostředky jsou výnosem z trestné činnosti. Dle zprávy z Raiffeisenbank a.s. ze dne 30.06.2022 byly na bankovním účtu č. 1854398002/5500 zajištěny peněžní prostředky v požadované výši, a to 35.833,-Kč. Na bankovním účtu č. 5750529002/5500 byly zajištěny peněžní prostředky ve výši 277,41,-Kč a provedena blokace na požadovanou částku.

V průběhu prověřování bylo zjištěno, že na bankovní účet č. 1854398002/5500 vedený na osobu Mykhailo POLIUKHOVYCH, nar. 19.09.1991, byla z účtu poškozeného zaslána neznámým pachatelem neoprávněně 1 platba ve výši 35.833,-Kč za účelem další legalizace těchto peněžních prostředků. Tato platba byla připsána dne 27.06.2022. Následně nedošlo na předmětném účtu až do doby zajištění peněžních prostředků k dalšímu transakčnímu pohybu. Tedy než došlo k možné další legalizaci, např. přeposláním na další bankovní účet nebo převedením pomocí platební karty přes kryptoměnovou směnárnu, příp. do zahraničí přes k tomu určenou převodní službu, tak se podařilo policejnímu orgánu tuto částku zajistit v plném rozsahu na předmětném bankovním účtu. Není tedy pochyb, že se zcela zjevně jedná o neoprávněnou platbu zaslanou od poškozeného Viktora PECHNYKA, nar. 14.07.1977.

Podle zjištěných informací policejním orgánem je zcela zřejmé, že uvedené peněžní prostředky ve výši 35.833,-Kč zajištěné na bankovním účtu č. 1854398002/5500 náleží poškozené osobě Viktor PECHNYKOV, nar. 14.07.1977, z jehož bankovního účtu byly neoprávněně převedeny neznámým pachatelem. Proto je na místě tyto peněžní prostředky vydat výše uvedené oprávněné osobě zpět na bankovní účet, ze kterého byly zaslány, a to konkrétně tedy osobě Viktor PECHNYKOV, nar. 14.07.1977, na bankovní účet č. 9236961001/5500, jelikož není pochyb o jeho právu na tyto peněžní prostředky.

Uvedený bankovní účet č. 1854398002/5500 se zajištěnými peněžními prostředky v uvedeném rozsahu byl ke dni 14.07.2022 zrušen bankou po uplatnění výpovědi smlouvy o jeho vedení ze strany banky. Zajištěné peněžní prostředky byly převedeny na vnitřní účet banky č. 8038229130/5500, kde jsou aktuálně evidovány. Tyto zajištěné peněžní prostředky budou vydány po doručení pravomocného rozhodnutí o vydání peněžních prostředků. V případě těchto zajištěných peněžních prostředků je zcela jasný jejich oprávněný majitel, a tedy policejní orgán rozhodnul, že budou vydány opravnému majiteli Viktoru PECHNYKOVOVI, nar. 14.07.1977, zpět na jeho bankovní účet č. 9236961001/5500 vedený u banky Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, protože jich už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tyto peněžní prostředky.

Policejní orgán vydal dne 01.11.2022 usnesení dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu týkající se vydání peněžních prostředků ve výši 35.833,-Kč zajištěných policejním orgánem dne 29.06.2022 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeným pod č. j. KRPA-214270-19/TČ-2022-001415, nacházejí se na bankovním účtu č. 1854398002/5500 vedeném na osobu Mykhailo POLIUKHOVYCH, nar. 19.09.1991, v měnových jednotkách CZK u banky Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, který byl ke dni 14.07.2022 zrušen bankou a zajištěné peněžní prostředky převedeny na vnitřní účet banky č. 8038229130/5500, kde jsou aktuálně zajištěny, a to osobě: Viktor PECHNYKOV, nar. 14.07.1977, ženatý, st. přísl. UKR, doklad: 000979021, trv. bytem Volkovova 625/15, 149 00 Praha-Chodov, tel.: 776532335, doručovací adresa Volkovova 625/15, Praha - Chodov, zpět na bankovní účet č. 9236961001/5500 vedený na jeho osobu, protože už jich není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu poškozeného na tyto peněžní prostředky. Usnesení bylo doručeno dne 07.11.2022 poškozenému PECHNYKOVOVI a dále dne 07.11.2022 bylo uloženo k vyzvednutí na poště pro majitele zajištěného bankovního účtu Mykhaila POLIUKHOVYCHE. Na poště bylo uloženo po dobu 10 dní, kdy se následně vrátilo policejnímu orgánu jako nedoručené, tedy byla uplatněna fikce doručení. Usnesení nabylo právní moci dne 22.11.2022.

Vzhledem k zajištění výše uvedených peněžních prostředků na bankovních účtech není v současné době dispozice s těmito peněžními prostředky možná, a proto je třeba zajištění zrušit, o čemž může dle ust. § 79f odst. 3 trestního řádu rozhodnout policejní orgán s předchozím souhlasem státního zástupce. Vzhledem k výše uvedenému tedy policejní orgán vyžádal předchozí souhlas státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, který dne 02.12.2022 obdržel.

V současné době dispozice se zajištěnými peněžními prostředky není možná, proto je třeba zajištění zrušit tak, aby mohli být peněžní prostředky vráceny oprávněné osobě, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, které pol. orgán považuje za dostatečně o d ů v o d n ě n é .

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Mgr. Milan PRÁŠEK

komisař

Vyvěšeno dne: 8.12.2022 milan.prasek@pcr.cz

Sejmuto dne: 24.12.2022 974 860 532

