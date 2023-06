Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu

Č. j. KRPA-118843-44/TČ-2023-001276

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality - 6. oddělení

Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

Praha 20. června 2023

Počet stran: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

r o z h o d l

dne 20.06.2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 16.6.2023, pod sp. zn. 1 ZN-2775/2023 ve věci přečinu Podvod podle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, jež byla ponechána na místě a to:

peněžení prostředky ve výši 158.000,-Kč (tj. slovy stopadesáttisíckorunčeských), zajištěny na bankovním účtu č. 1831032016/3030, vedený u spol. Airbank a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, na základě usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 3.4.2023.

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Shora nadepsaným policejním orgánem je vedeno prověřování v trestné věci přečinu Podvod dle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, jehož se dopustil dosud neznámý pachatel a to tím, že dne 3.4.2023 od 10:38 hod. do 11:30 hod. kontaktoval poškozeného Marka ŠOCHA, nar. 17.08.1976 a to z tel. č. 777 058 992, poté z tel. č. 604 947 577, kdy se k poškozenému představil jako Tomáš Holub, který je pracovníkem České národní banky, přičemž uvedl, že jeho účet byl napaden hackerem a aby bylo možné jeho účet zabezpečit a vypátrat hackera, tak je potřeba provést platby ve prospěch účtu č. 1831032016/3030 a to celkem v pěti platbách. Na základě pokynů neznámého pachatele poškozený ze svého bankovního účtu č. 1756699726/0600 provedl celkem pět plateb, čímž poškozenému neznámý pachatel způsobil škodu ve výši 158.000,-Kč.

V rámci vedeného prověřování bylo v předmětné trestné věci zjištěno, že dne 3.4.2023 bylo provedeno celkem pět plateb v celkové výši 158.000,-Kč (1 x 5.000,-Kč, 1 x 36.000,-Kč, 1 x 26.000,-Kč, 1 x 44.000,-Kč, 1 x 47.000,-Kč) ve prospěch bank. účtu č. 1831032016/3030, jež je veden na jméno Rašid Anatoljevič TOMNIKOV, nar. 22.01.1996.

Vzhledem k této skutečnosti byly popsané finanční prostředky ve výši 158.000,-Kč na bank. účtu č. 1831032016/3030 po předchozím souhlasu státního zástupce pro Prahu 5, zajištěny dne 3.4.2023 ze strany Policie České republiky v souladu s ust. 79a odst. 1 trestního řádu.

Tímto byla dle informací od České spořitelny, a.s. nastavena na účtu č. 1831032016/3030 blokace účtu ke dni zpracování, tj. 4.4.2023, kdy zůstatek činil 0,22,-Kč.

Z následně poskytnutých údajů ze spol. Airbank a.s. je zřejmé, že platba v celkové výši 158.000,-Kč byla dne 3.4.2023 vybrána v pěti transakcích (1 x 5.000,-Kč, 1 x 36.000,-Kč, 1 x 26.000,-Kč, 1 x 44.000,-Kč, 1 x 47.000,-Kč) z bankomatu bankovní společnosti UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s. a MONETA Money Bank a.s. Dalším prověřováním bylo zjištěno, že částka však vzhledem k časovému odstupu od výše uvedeného trestného činu do blokace daného bankovního účtu již nepochází z peněžních prostředků poškozeného.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je tak zajištění finančních prostředků nadále neúčelné a policejní orgán tedy zažádal dne 15.6.2023 státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 o udělení předchozího souhlasu se zrušením jejich zajištění na předmětném bankovním účtu dle § 79f trestního řádu, neboť delšího trvání jejich zajištění na předmětném bankovním účtu není třeba. Příslušný státní zástupce s tímto úkonem dne 16.6.2023 vyslovil souhlas.

Ve spojení s výše uvedeným považuji zrušení zajištění za odůvodněné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

nprap. Bc. Tereza Žáková

vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 20.6.2023

Sejmuto dne : 8.7.2023 "otisk úředního razítka"

vytisknout e-mailem