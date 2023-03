Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o uložení peněžních prostředků do úschovy

Č. j. KRPA-272510-96/TČ-2021-001493-FAU

Praha 7. března 2023

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 07.03.2023 ve věci CHIRA MARIUS ADRIAN LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu

ukládám do úschovy

Obvodního soudu pro Prahu 4, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

následující věc

peněžní prostředky ve výši 399,09 EUR, které byly zajištěny policejním orgánem, a to na základě vydaných usnesení č.j. KRPA-272510-4/TČ-2021-001493-FAU, ze dne 18.10.2021, na bankovním účtu č. 1234703900257/0100 vedeném u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na příkopě č. p. 969, 110 00 Praha, Česko, a to ve prospěch spol. SONOR MARKETING BIL s.r.o., IČO: 11674237, se sídlem V dolině č. p. 1515, 101 00 Praha, který založil Marius Adrian CHIRA, nar. 16.12.1988 v Rumunsko, st. přísl. ROU, doklad: RK547955, trv. bytem Pucheni 139/149, Bukurešť, Rumunsko, doručovací adresa Pucheni 139-149 bl.2 sc.1 ap.4 sector 5, Bukurešť, který měl k tomuto účtu dispoziční práva,

neboť existují pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc právo.

Odůvodnění

Dne 23.07.2021 byly v Komerční bance, a.s, na pobočce Praha 4, Antala Staška 2059, založeny následující bankovní účty č. 1234686790227/0100 (měna CZK), č. 1234703900257/0100 (měna EUR) a č. 1234704040287/0100 (měna USD), jejichž majitelem je společnost SONOR MARKETING BIL s.r.o., IČ: 11674237, se sídlem V dolině č. p. 1515, 101 00 Praha, a dispoziční oprávnění k účtům má jednatel této společnosti Marius Adrian CHIRA, nar. 16.12.1988, st. přísl. ROU, trv. bytem Pucheni 139-149, Bukurešť, Rumunsko, přičemž předmětná společnost byla založena dne 19.07.2021, jednatelem a jediným vlastníkem je výše uvedený Marius Adrian CHIRA, nar. 16.12.1988, kdy následně dne 07.10.2021 Komerční banka, a.s., obdržela od zahraniční banky KBC BANK NV, se sídlem Havenlaan 2, Brussels, Belgické království, swiftovou zprávu, v níž bylo sděleno, že platba ve výši 6.998 EUR z účtu č. BE50415204903118, odesilatel BEVERS Roel Greet Dirk, narozen 15.04.1980, st. příslušnost Belgické království, trvale bytem Testersdreef 26, Wuustwezel 2990, Belgické království, byla označena jako podvodná, kdy tato platba byla na účet č. 1234703900257/0100 společnosti SONOR MARKETING BIL, s.r.o. připsána dne 23.09.2021, přičemž Finanční analytický úřad na základě výše zjištěných skutečností přistoupil k uplatnění ustanovení § 20 odst. 3, písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., s tím, že uložil Komerční bance, a.s., povinnost odložit splnění příkazu klienta společnosti SONOR MARKETING BIL, s.r.o., IČO 11674237, k jakékoliv manipulaci s finančními prostředky ve výši 399,09 EUR (aktuální zůstatek) na účtu č. 1234703900257/0100, výše uvedeným jednáním měla být způsobena škoda ve výši 6.998 EUR.

Dne 18.10.2021 bylo pod č.j. KRPA-272510-4/TČ-2021-001493-FAU vydáno usnesení o zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 1234703900257/0100 a to do výše 6.998,- EUR, včetně jejich příslušenství.

K zajištění došlo z důvodu existence dalších příchozích plateb, jež se mohly jevit jako podvodné, což vyplývalo z oznámení, jež bylo Finančním analytickým úřadem postoupeno.

Na předmětném bankovním účtu 1234703900257/0100 je zajištěná částka 699,09- EUR

Cestou Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci byl zjištěn pobyt osoby Marius Adrian CHIRA, kdy bylo zjištěno, že osoba se je rumunský občan, který se zdržuje na adrese Pucheni 139-149 bl.2 sc.1 ap.4 sector 5, Bukurešť, Rumunsko. Osoba je držitelem dočasného dokladu totožnosti RK č. 547955, vydaného dne 18.6.2020. Dne 1.7.2022 byla vydána žádost o vydání Evropského vyšetřovacího příkazu. Vydaným Evropským vyšetřovacím příkazem bylo zjištěno, že osoba Marius Adrian CHIRA založila předmětné účty, avšak nikdy jej neovládala. Společnost a její účty založil Marius Adrian CHIRA na základě žádosti od neznámé osoby mužského pohlaví, ukrajinského původu, která jej kontaktoval přes Viber prostřednictvím účtu Evgeniy a za toto mu nabídla finanční odměnu. Této neznámé osobě zaslal přes aplikaci Viber Fotografii s občanským průkazem a cestovním pasem, kdy toto mělo být někdy v letech 2018-2019. V roce 2021 této neznámé osobě opět přes aplikaci Viber zaslal svůj výpis rejstříku trestů. V roce 2021 Marius Adrian CHIRA v Česku otevřel dva bankovní účty na pokyn této osoby, za pomocí tlumočníka, kterého tato neznámá osoba najala. Marian Adrius CHIRA se s tlumočníkem sešel v Praze. Při založení účtu měl osobu Marius Adrian CHIRA doprovázet neznámý tlumočník a také žena která se měla jmenovat Olga DUTCHAK. Této ženě měl při založení účtu předat všechny informace k účtu spolu s přístupem k tomuto účtu. Olga DUTCHAK toto popřela.

Z výše uvedeného vyplývá, že mohl být spáchán trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti, případně podvod, kdy se těchto trestných činů mohl dopustit neznámý pachatel ovládající předmětné účty. Ovšem nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by policejní orgán opravňovaly zahájit trestní stíhání konkrétní osoby. Z výše uvedených důvodů bude věc odložena usnesení o odložení věci podle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu.

Na základě postupu dle §8 odst. 2 tr. řádu bylo z výpisů poskytnutých bankovním domem Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, zjištěno, že za období od 20.8.2021 do 5.10.2021 byl bankovní účet č. 1234703900257/0100 kreditován velkým množstvím - řádově stovkami, příchozích plateb, od stovek EUR do desetitisíců EUR, a to v souhrnné výši přesahující částku 376 402,- EUR, a tedy, že osob, od kterých byly podvodně vylákány finanční částky na předmětný účet, je značné množství. Dne 23.9.2021 byla na účet 1234703900257/0100 zaslána předmětná podvodná platba, kdy téhož dne byly na účet připsány celkem 3 platby v celkové hodnotě 23.340,- EUR , odchozí platby dne 23.9.2021 byly 2 v celkové hodnotě 10.000,- EUR. Předmětná platba byla připsána dne 23.9.2021, avšak policejnímu orgánu oznámena dne 15.11.2021. V této době na účtu probíhali také další finanční transakce.

Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu vyvoláno potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, neboť existují pochyby, kdo k ní má vlastnické právo. V předmětné věci jsou to pochyby dány vysokým počtem osob, které peněžní prostředky na daný účet zaslaly. Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení v něm řešil skutkové nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.

Pokud některá z osob, které zaslaly finanční prostředky na předmětný bankovní účet, chce uplatnit své právo na tyto finanční prostředky, může tak učinit občanskoprávní žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 4, kam budou finanční prostředky uloženy do úschovy poté, co toto usnesení nabude právní moci.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

