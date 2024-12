Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o uložení finančních prostředků do úschovy

Č. j. KRPA-191828-36/TČ-2024-001493

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Přípotoční 300, Praha 10 Praha 28. listopadu 2024

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 28.11.2024 ve věci TOLIMOV SHAKHRIDDIN LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

takto:

podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu

ukládám do úschovy

Obvodní soud pro Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

následující věc

peněžní prostředky ve výši 18 183,86,- Kč, které byly zajištěny policejním orgánem, a to na základě vydaného usnesení ze dne 11.6.2024, vedeném pod č.j.: KRPA-191828/TČ-2024-001493-FAU, na bankovním účtu č. 341678952/0300, vedeném u společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, a to ve prospěch osoby Shakhriddin TOLIMOV, nar. 17.07.1996, st. přísl. UZB, trv. bytem Žižkovo náměstí č. p. 120, 430 01 Chomutov, Česko, který měl jako jediný k účtu dispoziční právo,

neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Dne 11.6.2024 bylo na zdejší součást přijato oznámení od Finančního analytického úřadu, ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1 trestního zákoníku a podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit neznámý pachatel tím, že na dosud nezjištěném místě přijal dne 5.6.2024 na bankovní účet č. 341678952/0300, vedený na osobu Shakhriddin TOLIMOV, nar. 17.07.1996, st. přísl. UZB, peněžní prostředky ve výši 13 290,- Kč, z bankovního účtu č. 6609010003/5500, vedený na osobu Jaromír BUŽEK, nar. 30.05.1956, dále na výše uvedený bankovní účet č. 341678952/0300 přijal peněžní prostředky ve výši 40 000,- Kč z bankovního účtu č. 1235590790227/0100, vedený na osobu Hilmi KOÇ, nar. 01.01.1988, st. přísl. TUR, kdy následně tyto peněžní prostředky, dne 6.6.2024, přeposlal nejprve ve dvou transakcích ve výši 7 335,40,- Kč a 6 020,74,- Kč na bankovní účet č. 266375547/0600, vedený na

osobu Klára KOUŘILOVÁ, nar. 21.05.2003, a částku ve výši 22 250,- Kč na bankovní účet č. 221194128/0300, vedený na osobu Victoria FEDOROVA, nar. 02.12.1983 v částce 22 250 Kč.

Policejní orgán zjistil, že finanční prostředky od osoby Jaromír Bužek, ve výši 13 290,- Kč, byly neznámým pachatelem podvodně vylákány za účelem převodu finančních prostředků z jeho zahraničního účtu, kdy tomuto umožnil přístup do svého mobilního bankovnictví prostřednictvím stažených aplikací Binance, Coinmarketcap a Revolut, a došlo tak ke zneužití jeho bankovního účtu. Jednání které předcházelo přijetí peněžních prostředků na bankovním účtu výše uvedeného Shakriddin Tolimov, je vedeno pod č.j. KRPZ-70186-11/TČ-2024-150518.

Z podání vysvětlení Hilmi KOÇ bylo zjištěno, že finanční prostředky ve výši 40 000,- Kč, které byly přijaty na bankovním účtu výše uvedeného Shakriddin Tolimov, byly zaslány přímo panem Hilmi KOÇ a jednalo se o vrácení půjčky.

Z podání vysvětlení Victoria Fedorova, bylo zjištěno, že finanční prostředky, které byly přeposlány z bankovního účtu výše uvedeného Shrakriddin Tolimov na její bankovní účet, byly peněžní prostředky, které se týkaly jejího prodeje měny USD za měnu CZK, na internetové platformě Binance.

Od osoby Klára Kouřilová bylo zjištěno, že si již nevzpomíná, z jakého důvodu byly na její bankovní účet přijaty peněžní prostředky ve výši 7 335,40,- Kč a 6 020,74,- Kč z bankovního účtu výše uvedeného Shrakdiddin Tolimov, kdy taktéž připustila, že v minulosti umožnila přístup do svého mobilního bankovnictví prostřednictvím nainstalovaných aplikací. Šetřením nebylo zjištěno, zda tyto finanční prostředky pochází z trestné činnosti.

Vzhledem k tomu, že jsou na místě pochybnosti o tom, komu a v jaké výši přísluší zajištěné finanční prostředky, a zároveň je zde dáno podezření, že peněžní prostředky pochází z blíže neurčené trestné činnosti, je na místě uložit zajištěné peněžní prostředky do úschovy soudu.

Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 vyvoláno potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, neboť existují pochyby, kdo má k dané věci vlastnické právo. V předmětné věci jsou tyto pochyby dány počtem transakcí, které byly přes účty přeposílány na další podezřelé účty. Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby v něm soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení řešil skutkové nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.

Pokud některá z osob, která zaslala finanční prostředky na předmětný bankovní účet, chce uplatit své právo na tyto finanční prostředky, může tak učinit občanskoprávní cestou u Obvodního soudu pro Prahu 10, kam budou finanční prostředky uloženy do úschovy poté, co toto usnesení nabude právní moci.

Shora uvedenými skutečnostmi policejní orgán o d ů v o d ň u j e rozhodnutí, jak je psáno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policejní orgán:

por. Bc. Michaela Šalamounová

komisař

974 860 520, DS: rkiai5y

michaela.salamounova@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 2.prosince 2024

Sejmuto dne 18. prosince

