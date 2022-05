Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti vrácení věci - DUDASH Vitalii

Č. j. KRPA-58509-5/ČJ-2022-000022

JID: PCR00ETRfo70086930

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

Odbor cizinecké policie

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 Chodov

Č. j. KRPA-58509-5/ČJ-2022-000022 Praha 13. května 2022 Počet stran: 1



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako policejní orgán osobě panu Vitalii DUDASH, nar. 10.09.1997, st. přísl. UKR,

oznamuje

možnost vrácení věci:

finanční hotovost v celkové výši 1.004,- Kč. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dne 9. listopadu 2021 v 05:25 hodin prováděla hlídka cizinecké policie pobytovou kontrolu dle ust. § 167 písm. d) zákona číslo 326/1999 Sb., kde při této příležitosti kontrolovala osobu cizí státní příslušnosti, přičemž tato osoba k sobě nepředložila ani cestovní doklad, ani jiný doklad totožnosti. Jednalo se o muže, kterého následně proto hlídka zajistila v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii ČR, neboť se domnívala, že cizinec na území pobývá neoprávněně, což se i vzápětí potvrdilo a v cizinci byl věrohodným způsobem zjištěn výše uvedený muž. Dle dalšího šetření bylo dále zjištěno, že dotyčný si při propuštění věc převzal, avšak následně ztratil. Nález byl odevzdán zdejší součásti Policie ČR.

Oznámení je doručováno veřejnou vyhláškou, neboť osobě byla výzva prokazatelně doručena, avšak bez reakce a vzhledem k aktuálnímu vývoji situace na Ukrajině se tak policejní orgán přiměřeně snaží využít i další způsoby doručení.

Oprávněná osoba si může předmětnou věc osobně vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 14:00 hodin do 15-ti dnů ode dne vyvěšení. Vyzvednutí věci je nutné objednat alespoň 1 den předem na telefonu: 974887409, kde sdělí číslo jednací uvedené v záhlaví a domluvíme si konkrétní termín. V opačném případě věc propadne státu.

Razítko č. 296

nprap. Bc. Michal Procházka, DiS. vrchní inspektor OPKPE oprávněná úřední osoba



podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 19.05.2022

Sejmuto dne: 03.06.2022

