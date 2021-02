Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít věc

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Odbor cizinecké policie Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Praha 22. ledna 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít věc

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako policejní orgán blíže nezjištěné osobě

oznamuje

možnost vrácení nalezené věci:

finanční hotovost v celkové výši 4.000,- Kč, kterou nalezli policisté Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort dne 12. listopadu 2020.

Dosavadním šetřením policejního orgánu se nepodařilo zjistit konkrétní osobu, která mohla věc ztratit. Z toho důvodu je Oznámení doručováno veřejnou vyhláškou.

Oprávněná osoba se může o nalezenou věc přihlásit osobně nebo písemně k našemu Č. J.: KRPA-291535/ČJ-2020-000022 a je nutné prokázat detaily a další okolnosti potřebné k nezpochybnitelnému doložení oprávněnosti nároku. Sídlo útvaru a kontaktní adresa je: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4.

V případě osobního kontaktu tak oprávněná osoba může učinit ve stanovených úředních hodinách, a to v úterý v době od 08:00 hodin do 13:00 hodin, a ve čtvrtek v době od 13:00 hodin do 18:00 hodin, kdy na tyto termíny je nutné se předem objednat na telefonním čísle 974 887 409 (každý pracovní den od 08:00 hodin do 14:00 hodin), a to do 15-ti dnů ode dne vyvěšení. V opačném případě věc propadne obci, v jejímž území se věc nalezla.

nprap. Bc. Michal Procházka, DiS vrchní inspektor OPKPE

Bc. Michal Procházka, DiS.

