Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jozef PUTNOKY

Č. j. KRPA-122989-312/TČ-2017-001391

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha III

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality

1. oddělení

U Mateřské školy 355/2, 190 00 Praha 9

21. března 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, 1. OHK SKPV Praha III v trestním řízení č.j. KRPA-122989/TČ-2017-001391:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Jozef PUTNOKY, nar. 12.09.1986, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1, 3 tr. řádu ze dne 31.12023 vedené pod č. j. KRPA-122989-291/TČ-2017-001391, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, 1. OHK SKPV Praha III ve věci zrušení zajištění finančních prostředku na bankovním účtu.

Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 31.12023 vedené pod č. j. KRPA-122989-292/TČ-2017-001391, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, 1. OHK SKPV Praha III ve věci uložení dříve zajištěných finančních prostředků do úschovy.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný nevlastní datovou schránku, v místě svého trvalého bydliště si písemnosti nepřebírá, a nezdržuje se zde a další šetření k jeho pobytu bylo neúspěšné.

Adresát si může písemnost vyzvednout na 1. oddělení OHK, U Mateřské školy 355/2, 190 00 Praha 9, a to každý pracovní den od 7:30 do 14:30 do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Pavel Kult

komisař

tel.: 974858350

Vyvěšeno dne: 23.3.2023

Sejmuto dne: 8.4.2023

