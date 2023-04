Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Igor Kossinets

Č. j. KRPS-270617-32/TČ-2022-011571

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Oddělení obecné kriminality, Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem, v trestním řízení vedeném pod č.j.: KRPS-270617/TČ-2022-011571, oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu

osobě: Igor KOSSINETS, nar. 09.05.1970, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle ustanovení § 81a trestního řádu, č. j.: KRPS-270617-29/TČ-2022-011571, vydané dne 27.03.2023 policejním orgánem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, ve věci vydání peněžních prostředků oprávněné osobě.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovanému byly písemnosti zaslány na kontaktní adresu zjištěnou informacemi k účtu podle § 8 odst. 2 trestního řádu a na další známé adresy jmenovaného, kdy písemnosti si výše jmenovaný nepřevzal a policejnímu orgánu není známa jeho jakákoli další doručovací adresa a je nekontaktní.

Adresát si může písemnost vyzvednout na ÚO Praha venkov východ, Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem, popř. na OOP Úvaly, Riegerova 897, 250 82 Úvaly, a to v pracovních dnech od 08.00 hod do 15.00 hod. do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 03.04.2022

Sejmuto dne: 18.04.2022

por. Mgr. Ondřej Hojsák

komisař

974 881 764

ondrej.hojsak@pcr.cz

