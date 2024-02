Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - DUONG Thi Thuy

Č. j. KRPA-256835-65/ČJ-2021-000022-SV

Praha 13. února 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění paní Thi Thuy DUONG, nar. 24.01.1959, státní příslušnost VNM.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

Uvědomění o zastavení řízení ze dne 13. 02. 2024 vedeného pod č. j. KRPA-256835-66/ČJ-2021-000022-SV, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována účastníku řízení paní Thi Thuy DUONG, nar. 24.01.1959, státní příslušnost VNM.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť správnímu orgánu je známo, že na jediné známé adrese 471 14 Kamenický Šenov, Osvobození 446 se účastnice řízení prokazatelně nezdržuje, neboť vycestovala do Vietnamu a její tamní adresa není správnímu orgánu známa. Adresát, nebo jeho případný zmocněnec si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení.

nprap. Bc. Václav Pojtinger

vrchní inspektor

oprávněná úřední osoba



Vyvěšeno dne: 21.02.2024

Sejmuto dne: 07.03.2024

