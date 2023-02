Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Petriv

Č. j. KRPA-260851-41/TČ-2022-001179

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha I

Služba kriminální policie a vyšetřování

Oddělení analytiky

Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1

Praha 6. února 2023

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, SKPV, Oddělení analytiky, Praha I v trestním řízení č.j. KRPA-260851/TČ-2022-001179:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Anna Petriv, nar. 23.12.1996, možnost převzetí následujících písemností:

Usnesení dle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 14.09.2022 vedené pod č. j.KRPA-260851/TČ-2022-001179, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, SKPV, Oddělení analytiky, Praha I, ve věci zajištění peněžních prostředků na bankovním a opravné usnesení dle ust. § 131/1 tr. řádu s poukazem na ust. dle § 138 tr. řádu.

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou adresu, na které by se fakticky zdržovala a policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout na SKPV , Oddělení analytiky, Praha I, Bartolomějská 4, Praha 1, a to každý pracovní den v době od 8:00 do 15:00 hod., do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt 974851114, radka.blahnikova@pcr.cz.

por. PhDr. Radka Blahníková

komisař

Vyvěšeno dne: 06.02.2023

Sejmuto dne: 22.02.2023

