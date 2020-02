Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č.j.: KRPA-430128-8/ČJ-2019-0000DI

Č. j.: KRPA-430128-10/ČJ-2019-0000DI

Praha 6. února 2020

Počet listů: 1

Oznámení

o místě uložení písemnosti

Vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy,jako příslušný správní orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje místo uložení písemnosti pro

jméno a příjmení datum narození trvalé bydliště

Ivan Dimitrov IVANOV 1. ledna 1989 ul. Na Balkáně 450/25, Praha 3 – Jarov

V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou uložení písemnosti č. j. KRPA-430128-8/ČJ-2019-0000DI určené do vlastních rukou. Jelikož shora uvedená písemnost byla vrácena s odůvodněním, že zásilku pro Ivana Dimitrova IVANOVA, nar. 1. října 1989, na adrese ul. Na Balkáně 450/25, Praha 3 – Jarov, nebylo možné vložit do schránky nebo na jiné vhodné místo, bude připravena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy odbor služby dopravní policie, ul. Kongresová 2, Praha 4, a to ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desce.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4.

Adresát písemnosti ať se přihlásí na sekretariátu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4, v pracovních dnech od 7 hodin do 15 hodin.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx.

plk. Mgr. Jiří DUŠEK

Vyvěšeno dne: 6. února 2020 vedoucí odboru

Sejmuto dne: schváleno elektronicky

© 2019 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

vytisknout e-mailem