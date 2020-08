Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzetí věcí

Č.j. KRPA-433816-84/ČJ-2019-000022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít věci

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako policejní orgán osobě pana Buka KIKALISHVILI, nar. 28.04.1995, ženatý, st. přísl. GEO

oznamuje

možnost vrácení věcí:

ledvinka látková tmavá, jelení lůj načatý zn. Bebe, balení papírových kapesníků načaté bez výrobce, náramek z textilu bílý, křížek z bílého kovu na modrém provázku, 2x bílá tkanička do bot, 2x kondom, adaptér do zásuvky zn. Igos barvy bílé bez kabelu, 1 klíč od vozu Peugeot, plastový bílý zapalovač použitý, sluneční brýle zn. Sean poškozené, mobilní telefon Huawei modrý poškozený IMEI 865204048579355, slomená SIM karta č. 89420 31019 28225 9793 a dále hotovost v celkové výši 488,- Kč, kdy dne 24. prosince 2019 muž opustil budovu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a věci si s sebou nevzal, kdy mu tyto byly předtím dle ust. § 29 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii ČR dočasně odebrány.

Jelikož pominuly důvody pro odebrání věcí, policejní orgán, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 (přiměřeně) zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii ČR vrací věci osobě, která je vydala nebo které byly odebrány.

Oznámení je doručováno veřejnou vyhláškou, neboť osobě se prokazatelně nedaří doručovat výzvu o vrácení předmětných věcí na všechny adresy, které jsou policejnímu orgánu známy.

Osoba si může předmětné věci vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 14:00 hodin do 15-ti dnů ode dne vyvěšení. V opačném případě věci propadnou státu.

Razítko č. 296

nprap. Bc. Michal Procházka, DiS. vrchní inspektor OPKPE Vyvěšeno dne: 10.8.2020

Svěšeno dne: oprávněná úřední osoba

podepsáno elektronicky

