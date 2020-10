Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Zdeněk RIDAJ

Č. j. KRPS- 240375-6/ČJ-2020-0100PZ

Pan

Zdeněk Ridaj, nar. 27. 7. 1962

Vrapická č. p. 691

272 03 Kladno - Dubí



Oznámení o možnosti převzetí písemnosti



Podle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané pod č. j. KRPS-240375-5/ČJ-2020-0100PZ, ve věci přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, ze dne 25. 8. 2020.



Tato písemnost je k převzetí na adrese správního orgánu na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních č. p. 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav (pondělí-pátek od 08.00 do 15.00 hod. - s výjimkou státních svátků) a to do 15-ti dnů od vyvěšení tohoto oznámení.



Po uplynutí lhůty 15-ti dnů se písemnost považuje za doručenou.





Datum vyvěšení na úřední desku: 22. října 2020.





plk. Mgr. Jan Štáf v. r.

vedoucí odboru

