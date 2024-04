Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Yevhen POPOV

Č. j. KRPS-72226-3/ČJ-2024

Praha 19. března 2024

Počet listů: 4

Výtisk: č.

pan

Yevhen POPOV nar. 1983

nar. 14. ledna 1983/1299

trvale bytem: Černoleská 1930

256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ

Odbor služby pořádkové Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, jako nadřízený správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě doručeného podnětu vedoucího poříčního oddělení Slapy Policie České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „PO Slapy“) dne 19. března 2024 a v souladu ustanovením § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal rozhodnutí vydané příkazem na místě dne 4. března 2024, prostřednictvím příkazového bloku na pokutu na místě zaplacenou série NS/2023 číslo bloku S 0201764 uvedeného policejního orgánu, kterého se dne 4. března 2024 měl dopustit řidič Yevhen Popov, narozen 14. ledna 1983, trvale bytem ul. Černoleská 1930, 256 01 Benešov (dále jen „řidič“) v obci Neveklov jako řidič autobusu tov. zn. SETRA S 415SE BUSINESS registrační značky 5SF2321.

Za použití § 97 odst. 3 správního řádu, se dotčené rozhodnutí r u š í, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem, a to konkrétně ustanovením § 92 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon 250/2016 Sb.“) a současně se věc v r a c í policejnímu orgánu PO Slapy k dalšímu opatření.

V souladu s § 99 odst. 2 správního řádu se určuje, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají ode dne právní moci přezkoumaného rozhodnutí, tedy ode dne 4. března 2024

Odůvodnění

Zdejší nadřízený správní orgán obdržel dne 19. března 2024 návrh na zahájení přezkumného řízení a v dané věci provedl dle § 98 správního řádu zkrácené přezkumné řízení, neboť shromážděné důkazní prostředky byly dostatečně průkazné a nenastaly tedy důvody pro zahájení přezkumného řízení, jak má na mysli § 95 odst. 1 správního řádu.

V rámci zkráceného přezkumného řízení bylo zkoumáno rozhodnutí vydané příkazem na místě, jakož i veškerý dostupný spisový materiál, který byl podkladem pro vydání tohoto druhu rozhodnutí. Před uložením pokuty v příkazním řízení provedl policista lustraci řidiče v evidenční kartě řidiče. Tímto jednáním policejní orgán na místě splnil zákonem uloženou povinnost ex officio zjistit veškeré podklady co nejúplněji pro své rozhodnutí tak, aby nebyly žádné důvodné pochybnosti o projednávané věci a rozsah provedeného úkonu byl v souladu s právní zásadou legality, kdy celý průběh řízení o přestupku, včetně jeho rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy.

Přezkumem soustředěného spisového materiálu, došel zdejší správní orgán k závěru, že uvedené rozhodnutí policejního orgánu PO Slapy vydané dne 4. března 2024 příkazem na místě, bylo vydáno v rozporu se zákonem, kdy je v části páté, deváté a jedenácté, pokutového bloku přepisováno tak, že je absolutně nečitelné ustanovení skutkové podstaty přestupku v popisu skutku a rovněž i datum spáchání přestupku. Z tohoto důvodu je rozhodnutí skutkově i právně nepřezkoumatelné.

Příkazové bloky vydává Ministerstvo financí na základě § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. Při vyplňování údajů postupuje oprávněná úřední osoba podle pokynů k vyplnění uvedených na příkazovém bloku. Náležitosti příkazových bloků, které stanoví § 92 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.

Popis děje přestupku je nepřezkoumatelný, protože údaj „§ 4 písm. nečitelné možná b) nebo přepsané c) z. č. 361/2000 Sb.“ uvedený v popisu přestupkového jednání může např. znamenat jízdu na červenou, vjetí na přejezd v době, kdy je to zakázáno nebo porušení dopravních značek nebo neřízení se pravidly nebo pokyny. Na pokutovém bloku je pouze uvedeno, že „řidič nerespektoval dopravní značení“ bez bližší specifikace, není dostatečně konkrétně individualizováno, jakého přestupkového jednání se řidič dopustil.“

Správní orgán se v tomto případě neztotožnil s právním názorem aplikovaným v přestupkové praxi, že rigidně nelze posuzovat příkazový blok ani po obsahové stránce a to z důvodu zřejmé nepřezkoumatelnosti vydaného rozhodnutí – přepisy právní kvalifikace atd. Při zohlednění specifik příkazových bloků by bylo možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, pokud z nich je patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta uložena, což v tomto případě vrchovatou měrou nebylo naplněno.

Vzhledem k tomu, že příkazový blok je rozhodnutím, lze odkázat na bohatou judikaturu Nejvyššího správního soudu týkající se formálních požadavků na správní rozhodnutí. Náležitosti příkazových bloků v § 92 odst. 2 jsou speciální vůči právní úpravě náležitostí rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona č. 250/2016 Sb.

Příkaz na místě, kterým je ukládána pokuta, může mít jen formu bloku k ukládání pokut (příkazového bloku). Příkazové bloky jsou vydávány v podobě obsahující údaje, které jsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem. Neuvedení všech předtištěných údajů, nebo jejich absolutní nečitelnost pak znamená nenaplnění formálních a obsahových požadavků na tento druh rozhodnutí.

V daném případě nelze aplikovat ani postup dle ustanovení § 70 správního řádu, který, umožňuje opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí, tj. i v příkazovém bloku. Z judikatury Nejvyššího správního soudu však vyplývají omezení pro možnost užití tohoto institutu při opravě chyb v příkazovém bloku.

V rozsudku ze dne 25. února 2009, č. j. 1 As 112/2008 – 56, Nejvyšší správní soud uvedl: „Opravné rozhodnutí vydané podle § 70 správního řádu, kterým se opravují zřejmé nesprávnosti ve výroku rozhodnutí, má hmotněprávní účinky. Nemělo by však mít vliv na práva nabytá v dobré víře, neboť zásahem do textu rozhodnutí nelze měnit jeho obsah, nejedná se o opravný prostředek ani o nové rozhodnutí.

Jiné vady rozhodnutí, které nenaplňují hypotézu § 70 správního řádu, lze napravit jen cestou řádných či mimořádných opravných prostředků, mohou být též předmětem soudního přezkumu.“.

Na tento názor navázal Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. března 2010, č. j. 1 Afs 58/2009 – 541, publikovaném pod č. 2119/2010 Sb. NSS, v němž konstatoval: „Institut opravy zřejmých nesprávností v písemném odůvodnění rozhodnutí podle § 70 správního řádu lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich správné znění. S odkazem na toto ustanovení nelze naopak měnit vlastní skutková zjištění či jejich již provedené právní hodnocení, na jejichž základě bylo ve věci rozhodnuto.

Tento institut tak umožňuje jen odstraňování chyb, kterých se dopustil správní orgán ve vydaných rozhodnutích, tedy opravy různých méně významných překlepů a zkomolenin, opravy dat a rodných čísel, ale také opravy početních chyb.“

Z uvedeného vyplývá, že opravu zřejmých nesprávností lze provést, pokud údaje uvedené na příkazovém bloku obsahují dostatečnou oporu pro opravu a je nepochybné, jakého protiprávního jednání se obviněný dopustil a jakou skutkovou podstatu přestupku tím naplnil. Přitom je nutno přihlížet k tomu, že v případě příkazového bloku splývá výrok rozhodnutí s rozhodnutím samotným a ve srovnání s klasickým rozhodnutím je zde minimum údajů, na jejichž základě lze rozlišit, zda jde skutečně o chybu v psaní, o omyl z nepozornosti nebo o chybnou právní kvalifikaci. Tyto stanovené podmínky však předmětný pokutový blok nesplňuje. Chyba v psaní má být zároveň zřejmá i laikovi, a zásadně se nemá jednat o chybu v tak klíčové otázce, jako je právní kvalifikace skutku.

Podle § 94 odst. 1 správního řádu správní orgány v přezkumném řízení z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Podle § 97 odst. 3 správního řádu rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného správního orgánu. V případě příkazového bloku půjde zpravidla o zkrácené přezkumné řízení podle § 98 správního řádu, kdy je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení.

Po zrušení příkazového bloku v přezkumném řízení bude možné vydat nový příkazový blok, jestliže obviněný bude ochoten příkazový blok podepsat a zároveň budou splněny i ostatní podmínky v § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.

Správní orgán se v rámci přezkumného řízení rovněž zaobíral otázkou, zda se v daném případě nejedná podle § 77 odst. 1 správního řádu o nicotné rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný, nebo o rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

Nicotný by byl tedy například příkazový blok vydaný absolutně věcně nepříslušným správním orgánem, nebo příkazový blok ukládající pokutu za přestupek podle zákona, který byl již zrušen. Nicotný by byl také příkazový blok, kterým by byla uložena pokuta, pokud takový blok nebyl vydán Ministerstvem financí (jednalo by se o absolutní nedostatek formy). V daném případě zjištěné formální nedostatky nenaplnily znaky nicotného rozhodnutí a proto, správní orgán konal ve věci zkrácení přezkumné řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zrušení rozhodnutí, kterým byla účastníku řízení uložena povinnost, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 správního řádu, zdejší správní orgán určil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí, tedy ode dne 4. března 2024.

Zdejší správní orgán dospěl také k názoru, že v tomto případě nebyla dotčena práva nabytá v dobré víře, jak má na mysli ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto vydaného rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení na Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia České republiky cestou odboru služby pořádkové policie České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podnět k místně příslušnému finančnímu úřadu k navrácení finanční částky uložené blokové pokuty ve výši 500,- Kč, může být ze strany PO Slapy vydán až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rada plk. Mgr. Jan ŠTÁF

vedoucí odboru

vyvěšeno dne: 15.04.2024

sejmuto dne: 30.04.2024

