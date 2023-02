Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Valeriu PIROG

Č.j. KRPE-83039-32/ČJ-2022-170022-SV

Č.j. KRPE-83039-32/ČJ-2022-170022-SV Ústí nad Orlicí dne 7. února 2023

Počet listů: 1

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v rámci správního řízení ve věci správního vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 4. zákona č. 326/1999 Sb. vedeného pod č.j. KRPE-83039/ČJ-2022-170022-SV

oznamuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

pan Valeriu PIROG, narozen 13.08.1979, státní příslušnost Moldavská republika, trvale bytem Moldavská republika, 3100 Balti, Bolgarscaia 38/45, cestovní doklad č. AB0000043

má možnost převzít si písemnosti

- Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPE-83039-31/ČJ-2022-170022-SV

- Rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. KRPE-83039-27/ČJ-2022-170022-SV

- Rozhodnutí o nákladech řízení č.j. KRPE-83039-28/ČJ-2022-170022-SV

které si adresát může vyzvednout na pracovišti Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 ve dnech pondělí až pátek v době od 07.00 hodin do 15.00 hodin a to do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož v průběhu správního řízení bylo zjištěno, že písemnosti zaslané na adresu místa trvalého pobytu není možné doručit a tudíž jde o osobu, které se nedaří doručovat.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení. Současně písemnost zveřejněna na elektronické úřední desce Krajského ředitelství policie Pardubického kraje umožňující dálkový přístup.

nprap. Libor Közl

vrchní inspekto





Vyvěšeno dne: 08.02.2023

Sejmuto dne: 23.02.2023





