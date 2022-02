Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti, Rozhodnutí o nákladech, Rozhodnutí o správním vyhoštění, Seznámení s podklady řízení - Matsevich Andrei

Č. j. KRPT-214171/ČJ-2021-070022

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek

Č. j. KRPT-214171-39/ČJ-2021-070022 Mosty u Jablunkova 03. února 2022

Počet stran: 2

Účastník řízení:

Andrei MATSEVICH

nar. 13.07.1998

státní příslušnost: Bělorusko

doklad: CD č. AB2616330

bytem: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast,

Bělorusko

Seznámení s podklady řízení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“),

o z n a m u j e,

že v rámci správního řízení vedeného ve věci správního vyhoštění z území všech členských států Evropské unie, pod Č. j. KRPT-214171/ČJ-2021-070022 ze dne 05.10.2021 s panem:

Andrei MATSEVICH, nar. 13.07.1998, st. přísl. BLR, byly shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří samotná přítomnost cizince na pracovišti v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, situovaného poblíž ul. Žižkova, Ostrava - Hrušov, konkrétně na střeše budovy s označením LP2, CD BLR č. AB2616330, úřední záznam hlídky Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek, detašované pracoviště Mosty u Jablunkova, skutečnosti zjištěné prověrkou v evidencích, které jsou ve spise doloženy výpisy z dostupných informačních systémů policie, spisový materiál zpracovaný v rámci celého tohoto řízení vedeného pod Č. j. KRPT-214171/ČJ-2021-070022.

Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Vám dáváme možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyzýváme Vás k vlastnímu vyjádření se k podkladovému materiálu, nebo k doplnění svých případných návrhů na provedení dalšího dokazování ve věci, ještě před vydáním rozhodnutí.

S podklady, důkazy a spisovým materiálem tohoto řízení ve věci správního vyhoštění jsem byl řádně seznámen dne 03.02.2022 v 12:00 hodin a nepožaduji se k těmto důkazům a podkladům vyjádřit.

Jana Ondovčáková prap. Radim Sztefek

opratrovník inspektor

oprávěná úřední osoba

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek

Č. j. KRPT-214171-40/ČJ-2021-070022 Mosty u Jablunkova 03. února 2022

Počet stran: 10

Účastník řízení:

Andrei MATSEVICH

nar. 13.07.1998

státní příslušnost: Bělorusko

doklad: CD č. AB2616330

bytem: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast,

Bělorusko

Rozhodnutí

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 326/1999 Sb., se panu:

Jméno a příjmení: Andrei MATSEVICH

Datum narození: 13.07.1998

Pohlaví: muž

Adresa trvalého pobytu: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast, BĚLORUSKO

Cestovní doklad: AB2616330

Státní občanství: BLR

u k l á d á s p r á v n í v y h o š t ě n í

a stanoví se doba, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie,

a to na dobu 6 (šest) měsíců.

Počátek doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území všech členských států Evropské unie, se stanoví v souladu s § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. od okamžiku, kdy uplyne stanovená doba k vycestování.

Podle § 118 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., se stanovuje doba k vycestování z území členských států Evropské unie do země státního občanství cizince nebo třetí země, kde je oprávněn pobývat nebo která ho řijme, a to do 10 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podle § 120a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. Se na cizince Andrei MATSEVICH, nar. 13.07.1998 st přísl. BLR nevztahují důvody znemožňující vycestování dle § 179 zák. č. 326/1999 Sb.,

O d ů v o d n ě n í

V rámci správního řízení, které bylo zahájeno podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) bylo zjištěno, že dne 05.10.2021 v době od 09:00 hodin proběhla součinnostní akce složek Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek – Místek s detašovanými pracovišti Chotěbuz, Mosty u Jablunkova, Opava a Oddělení mobilní jednotky Ostrava, společně s pracovníky Oblastního inspektorátu práce Ostrava, zaměřena na problematiku odhalování nelegální migrace cizinců, kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců na území České republiky dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, odhalování padělků cestovních dokladů, pátrání po osobách a věcech, dále na nelegální zaměstnávání osob, odhalování neoprávněné výdělečné činnosti a zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a dodržování ochranných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Pobytová kontrola byla provedena v katastrálním území města Ostrava, městská část Hrušov, v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, situovaného poblíž ul. Žižkova, u generálního dodavatele stavby spol. CONTERA management s.r.o., IČ: 285 73 510, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. Při výkonu pracovní činnosti spočívající s pokládáním izolačního materiálu na střeše budovy s označením LP2, byl kontrolován ve znečištěném pracovním oděvu cizinec: Andrei MATSEVICH, nar. 13.07.1998, st. přísl. BLR, (dále jen cizinec) CD č. AB2616330 s vízem CZE č. 010245149 typu C - sezónní zaměstnání, s dobou platnosti od 05.07.2021 do 12.10.2021, počet vstupů 01, délka pobytu 85 dnů, vydané dne 29.06.2021 konzulátem ČR v Minsku. V pase byl rovněž otisk vstupního razítka na území členských státu EU ze dne 21.07.2021 přes hraniční přechod ICP Praha - Ruzyně.

Vzhledem k tomu, že cizinec byl při pobytové kontrole přistižen při pokládání izolačního materiálu na střeše budovy s označením LP2 v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1 tak jak je uvedeno výše, byl kontrolován v pracovním oděvu a bezpochyby vykonával výše uvedenou pracovní činnost, (na místě pořízena fotodokumentace, která je součásti spisu), byl vyzván, aby předložil potřebné povolení vydané Úřadem práce České republiky a pracovní smlouvu, která by ho opravňovala k této pracovní činnosti. Na výzvu policistů cizinec předložil pouze svůj CD č. AB2616330 s výše uvedeným vylepeným vízem CZE č. 010245149, typu C. Další doklady související s jeho pracovní činnosti spočívající v pokládání izolačního materiálu na střeše budovy na výše uvedené adrese, jako dělník ve stavebnictví, na místě nepředložil.

Na místě bylo hovořeno s projektovým vedoucím spol. CONTERA management s.r.o., IČ:285 73 510 panem Radek Stalmach - zodpovědná osoba za stavbu a zaměstnancem - stavby vedoucím této spol. panem Petr Mareš, který dle svých slov cizinci zadává práci a následně jí kontroluje. Evidenční list docházky cizince a další záznamy k cizinci dle sdělení obou pánů jsou vedeny v elektronické podobě a vzhledem k výpadku el. sítě nebylo možno tyto záznamy, popřípadě jakékoli smlouvy na místě zjistit. Nikdo v době kontroly nebyl schopen sdělit, jak dlouho cizinec předmětnou práci vykonává. Dle vyjádření pana Stalmacha byl zjištěn sestupně řetězec subdodavatelských společností, které se podílely na střešních pracích budovy LP2. Jedná se o: generální dodavatel stavby CONTERA management s.r.o., IČ:285 73 510, má smlouvu o provedení práce na střeše budovy LP2 se spol. Izolex Moravia spol. s.r.o., IČ: 263 00 109, se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, která má uzavřený právní vztah na práce ve výškách se spol. KAPIZ mont s.r.o. IČ: 014 47 807, se sídlem Pustiměř 117, 683 21 Pustiměř.

Provedenou pobytovou kontrolou cizince a kontrolou jeho cestovního pasu bylo zjištěno, že cizinec na území ČR pobývá oprávněně, ale bez pracovního povolení na činnost kterou vykonával, nebo modré či zaměstnanecké karty, které by jej opravňovaly vykonávat výše popsanou pracovní činnost spočívající s pokládáním izolačního materiálu na střeše budovy s označením LP2, v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, situovaného poblíž ul. Žižkova, Ostrava - Hrušov. Vzhledem ke skutečnosti, že cizinec na území České republiky vykonává pracovní činnost bez patřičného povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce České republiky, lze se domnívat, že cizinec je na území České republiky zaměstnán nebo provozuje dani podléhající výdělečnou činnost, a to neoprávněně.

Na základě zjištěných informací byl cizinec ve 12:05 hodin zajištěn dle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., a následně eskortován na Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek Místek, kde s ním bylo za přítomnosti tlumočníka zahájeno podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení ve věci správního vyhoštění podle ustanovení 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. U cizince byla provedena dle ustanovení § 35 zákona č. 273/2008 Sb., prohlídka osoby s negativním výsledkem. Zajištění cizince bylo ukončeno dne 05.10.2021 v 17:10 hodin propuštěním na svobodu. Vyrozumění svého zastupitelského úřadu cizinec nežádal.

Na zdejší součásti Policie ČR byla provedena rychlá odezva v databázi daktyloskopických karet podle dvou prstů s výsledkem negativním. Dále byla provedena lustrace v dostupných evidencích Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR s výsledkem v centrální evidenci úřadu práce, kde je u cizince vydáno pouze povolení k zaměstnání č. PZA-6315/2021-ZA, na druh práce: Pomocný pracovník v rostlinné výrobě, obor práce: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, s místem výkonu práce: Chrášťany, u zaměstnavatele spol. Springs Energy s.r.o. IČ: 28590490, se sídlem ul. Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, na dobu od 30.06.2021 do 27.09.2021. Dále byl nalezen záznam k cizinci v systému NS-VIS - udělené vízum C VB 52 – sezónní zaměstnání, číslo žádosti CZEQMIB 202106280007 ze dne 28.06.2021, délka pobytu 85 dnů, počet vstupů 01, doba platnosti od 05.07.2021 do 12.10.2021, číslo štítku CZE010245149.

Ze zjištěných podkladů a dokladů vyplynulo, že cizinec na území České republiky pracoval bez patřičného povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce České republiky, modré či zaměstnanecké karty, a tedy v rozporu se zákony č. 326/1999 Sb. a č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Během správního řízení, které bylo s cizincem zahájeno podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., dne 05.10.2021, cizinec do protokolu o výslechu účastníka správního řízení sepsaného dle § 18 odst. 1 téhož zákona ve spojení s § 169j zákona č. 326/1999 Sb., uvedl, že se cítí dostatečně zdráv a schopen k sepisování tohoto protokolu a souhlasí s tím, aby bylo celé správní řízení vedeno v jazyce českém, za přítomnosti tlumočníka do jazyka ruského, kdy po poučení cizinec správnímu orgánu sdělil, že bude ve věci vypovídat. Právního zástupce, který by ho zatupoval v řízení si nevolí a nepožaduje ho.

Do protokolu uvedl, že se jmenuje Andrei MATSEVICH, nar. 13.07.1998, st. přísl. Bělorusko, trvale bytem , ul. Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast, BĚLORUSKO, a že si na této adrese přebírá poštu. Na území členských států Evropské unie adresu nemá. Na území ČR je ubytován v Hotelovém domě Areál v Ostravě, ul. Plzeňská 2617/6, 700 30 Ostrava - Jih. V Bělorusku má celou svou rodinu, je svobodný a bezdětný. Na území členských států EU vstoupil přes HP letiště ICP Praha - Ruzyně dne 21.07.2021 a poté se ubytoval v Ostravě, kde se celou dobu svého pobytu na území České republiky (dále jen "ČR") zdržuje. Ubytování si nehradí, neví kdo to hradí. Na území ČR nebo jiných členských států schengenského prostoru nepodstoupil žádné vyšetření v souvislosti s COVID-19. Práci v České republice si našel na instagramu, kde si posléze vyřídil pracovní povolení a vízum. Po příletu do ČR nejprve pracoval v Penny marketu poblíž Prahy, asi pět dnů, práce ho nebavila a proto opět na instagramu si našel stavební práce v Ostravě, na místě kde byl dne 05.10.2021 kontrolován policií. Na staveniště nastoupil ode dne 29.07.2021. Na stavbě pracoval každý den včetně sobot a neděl od 06:00 hodin do 17:00 hodin. Na staveništi pracuje i nějaký Roman Berky, který mu zadává práci. Na živobytí v ČR si vydělává prací na staveništi v Ostravě. V České republice chtěl pobývat a pracovat po dobu platnosti svého víza, nejspíše do 09.10.2021, kdy dle svých slov má zakoupenou jízdenku na Ukrajinu. Žádnou pracovní smlouvu na území ČR nepodepisoval. Neabsolvoval zdravotní prohlídku před nástupem do práce. Svého zaměstnavatele nezná. Dále uvedl, že docházkový list vede Roman Berky. Za odvedenou práci již dostal zaplaceno 60 000 Kč. Pracovní oblečení má své a pracovní náčiní si vypůjčuje podle potřeby ze staveniště. V den pobytové kontroly pokládál izolační materiál a uklízel střechu budovy s označením LP2. Cizinec věděl, že k výkonu pracovní činnosti na území ČR potřebuje platné povolení vydané Úřadem práce ČR, spoléhal, že má vše v pořádku. Zdravotní pojištění má sjednáno.

Cizinec si je vědom skutečnosti, že za výkon nelegální práce, mu může být uděleno správní vyhoštění. Cizinec dále uvedl, že na území ČR se nenachází osoba, vůči níž by měla vyživovací povinnost, nebo ji měla v péči. Nemá na území České republiky, ani v Evropské unie osobu, kvůli které by ukončení jeho pobytu na území bylo z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života nepřiměřené. Není rodinným příslušníkem občana ČR či občana EU, ani s takovou osobou nežije ve společné domácnosti. Na území ČR nemá žádný majetek, nemá žádné vazby k ČR. Na území Běloruska žije jeho celá rodina, ke které se hodlá vrátit. Nezná žádnou překážku, ani důvod, pro který by se nemohl vrátit na území domovského státu. Při návratu do svého domovského státu mu nehrozí po návratu pronásledování, trestní stíhání, nelidské zacházení, nebo jiné důvody, pro které by se nemohl vrátit zpět do Běloruska. Pro návrat má dostatek finančních prostředků. Nežádá o vyrozumění zastupitelského úřadu své země. Na závěr byl protokol cizinci řádně přetlumočen soudní tlumočnicí do jazyka ruského, s jeho obsahem souhlasil a nepožadoval žádných změn, oprav ani doplnění a protokol jako správný za přítomnosti správního orgánu podepsal dne 05.10.2021 v 15:35 hodin.

Dne 06.10.2021 byla správním orgánem prostřednictvím ISDS zaslána žádost na Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Praze, ul. Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, k ověření informací zda cizince bylo vydáno povolení k zaměstnání, popřípadě zda doposud nezjištěný zaměstnavatel splnil povinnost podle zákona o zaměstnanosti v souvislosti s výkonem práce a nástupem tohoto zaměstnance – cizince do zaměstnání. V odpovědi ze dne 19.10.2021, vedené pod ČJ: UPCR-PB-2021/385161-20212302/1 je uvedeno, že cizinci Andrei Matsevich bylo vydáno rozhodnutí o povolení zaměstnání k zaměstnavateli Springs Energy s.r.o. a to pro období od 30.06.2021 do 27.09.2021 s místem výkonu Chrášťany. Profese dle CZ-ISCO - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě s kédem 92110, zařazen v sekci A - Zemědělství, lestnictví a rybářství. Uvedené povolení k zaměstnání je již neplatné, nebylo prodlouženo a ani nebylo zjištěno vydání nového povolení k zaměstnání. Dále bylo sděleno, že dne 09.09.2021 předložil zaměstnavatel Springs Energy s.r.o. sdělení o nenastoupení cizince do zaměstnání. Příloha je součástí spisu.

Dne 06.10.2021 byla správním orgánem prostřednictvím ISDS zaslána výzva o poskytnutí informací adresovaná společnosti CONTERA management s.r.o., IČ: 285 73 510, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, kdy společnost byla dotazována k osobě cizince a správní orgán požadoval informace o pracovněprávních vztazích mezi cizincem a společností CONTERA management s.r.o., IČ: 285 73 510 a zda výše uvedený cizinec je zaměstnancem jejich společnosti či nikoli. Odpověď na žádost nebyla správnímu orgánu dosud doručena.

Dne 06.10.2021 byla správním orgánem prostřednictvím ISDS zaslána výzva o poskytnutí informací adresovaná společnosti Izolex Moravia spol. s.r.o., IČ: 263 00 109, se sídlem Čejč 61, 696 14 Čejč, kdy společnost byla dotazována k osobě cizince a správní orgán požadoval informace o pracovněprávních vztazích mezi cizincem a společností Izolex Moravia spol. s.r.o., IČ: 263 00 109, a zda výše uvedený cizinec je zaměstnancem jejich společnosti či nikoli a v případě, že se jedná o jejich zaměstnance, žádal o zaslání veškerých smluv či dohod uzavřených mezi touto společností a cizincem. Odpověď na výzvu byla správnímu orgánu doručena dne 15.10.2021, kde se uvádí, že cizinec Andrei Matsevich není zaměstnanec společnosti Izolex Moravia spol. s.r.o., IČ: 263 00 109, a ani tato společnost nemá uzavřený smluvní vztah s jinou společností, pro kterou uvedený cizinec vykonával pracovní činnost.

Dne 06.10.2021 byla správním orgánem prostřednictvím ISDS zaslána výzva o poskytnutí informací adresovaná společnosti KAPIZ mont s.r.o. IČ: 014 47 807, se sídlem Pustiměř 117, 683 21 Pustiměř, kdy společnost byla dotazována k osobě cizince a správní orgán požadoval informace o pracovněprávních vztazích mezi cizincem a společností KAPIZ mont s.r.o. IČ: 014 47 807, a zda výše uvedený cizinec je zaměstnancem jejich společnosti či nikoli a v případě, že se jedná o jejich zaměstnance, žádal o zaslání veškerých smluv či dohod uzavřených mezi touto společností a cizincem. V odpovědi ze dne 11.10.2021 je uvedeno, že cizinec Andrei Matsevich není zaměstnanec této společnosti, ani s ním společnost KAPIZ mont s.r.o. IČ: 014 47 807 nemá uzavřený žádný jiný pracovně právní vztah. Dále společnost uvádí, že veškeré montážní práce - izolatérské práce - střešní souvrství Contera Parku Ostrava D1 - objekt LP2 má na základě smlouvy o dílo ze dne 10.05.2021 uzavřenou se spol. Roman Berky, IČ: 744 19 935, se sídlem Strážnice 18, 277 24 Vysoká.

Dne 06.10.2021 byla správním orgánem prostřednictvím ISDS zaslána výzva o poskytnutí informací adresovaná společnosti Springs Energy s.r.o. IČ: 28590490, se sídlem ul. Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, kdy společnost byla dotazována k osobě cizince a správní orgán požadoval informace o pracovněprávních vztazích mezi cizincem a společností Springs Energy s.r.o. IČ: 285 90 490, a zda výše uvedený cizinec je zaměstnancem jejich společnosti či nikoli a v případě, že se jedná o jejich zaměstnance, žádal o zaslání veškerých smluv či dohod uzavřených mezi touto společností a cizincem. V odpovědi ze dne 11.10.2021 jednatelka spol. Springs Energy s.r.o. IČ: 28590490 paní Natallia Kabylianets informuje, že cizinec Andrei Matsevich obdržel od spol. Springs Energy s.r.o. IČ: 285 90 490 povolení k zaměstnání vedené pod čj. 6315/2021-za, druh práce: Pomocný pracovník v rostlinné výrobě s místem výkonu práce Chrášťany a dobou platnosti od 30.06.2021 do 27.09.2021. Dále uvádí, že cizinec nenastoupil do zaměstnání a přikládá kopii sdělení o ukončení zaměstnání ke dni 30.06.2021.

Dne 08.10.2021 byla správním orgánem v souladu s ustanovením § 120a zákona č. 326/1999 Sb., zaslána na Odbor azylové a migrační politiky ČR žádost o závazné stanovisko k otázce existence důvodů znemožňujících vycestování cizince z území. V odpovědi ze dne 11.10.2021 závazné stanovisko k možnosti vycestování cizince Andrei Matsevich nar. 13.07.1998, st. přísl. BLR zpět do Běloruska uvádí, že je možné, vedeno pod Ev. č. ZS52499.

Dne 13.10.2021 byla správnímu orgánu elektronickou poštou doručena z Oblastního inspektorátu práce v Ostravě rámcová smlouva o dílo uzavřena v Ostravě dne 01.08.2021 mezi objednatelem spol. Roman Berky, IČ: 744 19 935 a zhotovitelem spol. Springs Energy s.r.o. IČ: 285 90 490, týkající se výkonu pomocných prací na krátkodobou výpomoc, manipulaci s nákladem, pomocné práce s nakládáním a vykládáním stavebního materiálu, pokládka tepelné izolace a zajištění úklidových prací objednatelem.

Ze zjištěných podkladů a dokladů vyplývá, že na území České republiky cizinec Andrei Matsevich nar. 13.07.1998, státní příslušnost Bělorusko, CD č. AB2616330, pracoval na střeše budovy s označením LP2, v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, situovaného poblíž ul. Žižkova, u generálního dodavatele stavby spol. CONTERA management s.r.o., IČ: 285 73 510, bez povolení k zaměstnání vydaného Úřadem práce České republiky, nebo modré či zaměstnanecké karty, tedy cizinec je na území České republiky zaměstnán nebo provozuje dani podléhající výdělečnou činnost, a to neoprávněně, v rozporu se zákony č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

V takovém případě se jedná o práci bez povolení k zaměstnání. Cizinec v tomto případě vykonával pracovní činnost, aniž by splnil jednu z podmínek povolení k zaměstnání, což představuje výkon práce bez povolení, který lze sankcionovat správním vyhoštěním dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zák. č. 326/1999 Sb. Na výkon své pracovní činnosti v této lokalitě a s tímto druhem pracovní činnosti cizinec povolení k zaměstnání, vydané Úřadem práce České republiky nepředložil.

Posouzením všech zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že nashromážděnými podkladovými materiály je jednoznačně prokázán důvod pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 326/1999 Sb.

Podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., vydá policie rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států až na 3 roky, je-li cizinec na území zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, na území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu nebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval. Podle § 119a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 citovaného zákona nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

Zaměstnáním se dle § 178 b) odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. rozumí výkon činnosti, ke které cizinec potřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, nebo modrou kartu. Za zaměstnání se rovněž považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v § 98 vyjmenovává, kdy se po cizinci nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo modrá karta, a to a) u cizince s povoleným trvalým pobytem, b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR, c) kterému byl udělen azyl, nebo doplňková ochrana), d) jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce, e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána, f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci, g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem, h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků, i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona, j) který se na území ČR soustavně připravuje na budoucí povolání, k) který byl vyslán na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie (dále jen „EU“), l) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území ČR pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu, m) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, n) který vykonává v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu, o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, p) který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, r) který je duchovním církve registrované v ČR nebo náboženské společnosti registrované v ČR, s) který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU a je vnitropodnikově převedený na území ČR na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo t) jehož výkon práce na území ČR je v zájmu ČR.

Správní orgán tak konstatuje, že cizinec nenaplňuje ustanovení § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tedy, že není cizincem, u kterého se povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecká karta k zaměstnání nevyžaduje.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. může být cizinec dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné oprávnění k pobytu na území České republiky.

Pojem zaměstnání je upraven v ustanovení § 10 zákona č. 435/2004 Sb., jako legislativní zkratka pro zaměstnání v pracovněprávním vztahu, přičemž v tomto směru zákon č. 435/2004 Sb. v poznámce pod čarou odkazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen, „zákon č. 262/2006 Sb.“).

Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se nelegální prací rozumí, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno.

Podklady pro vydání tohoto rozhodnutí tvoří zejména výpisy z dostupných evidencí Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, úřední záznam hlídky Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek ze dne 05.10.2021, samotná přítomnost cizince při pokládání izolačního materiálu na střeše budovy s označením LP2 v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, Ostrava Hrušov, cestovní pas cizince č. AB2616330, protokol o výslechu účastníka řízení ze dne 05.10.2021, výsledek prověrky v databázi AFIS, sdělení Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Praha - západ, vedeno pod Čj: UPCR-PB-2021/385161-20212302/1 a další části spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou KRPT-214171/ČJ-2021-070022.

Správní řízení bylo vedeno v jazyce českém za přítomnosti tlumočníka do jazyka ruského s čímž účastník řízení v protokolu o výslechu účastníka správního řízení souhlasil a stvrdil svým podpisem. Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Dle těchto právních norem jsou správní orgány povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. Je ve veřejném zájmu, aby platné právní předpisy byly dodržovány a aby na území ČR byli zaměstnáváni pouze cizinci s povolením k zaměstnání, protože toto povolení je podmínkou k výkonu zaměstnání dle § 89 zákona č. 435/2004 Sb. Správní orgán podle ustanovení § 119a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., posoudil, že důsledek tohoto rozhodnutí je přiměřený z hlediska zásahu do soukromého, nebo rodinného života cizince. V rámci řízení účastník řízení v protokolu o výslechu účastníka správního řízení ke svým osobním a rodinným poměrům uvedl, že v ČR nebo EU nemá žádnou osobu, pro kterou by jeho ukončení pobytu na území byl zásah do jeho soukromého nebo rodinného života. Jeho matka žije v Bělorusku a on sám je svobodný a bezdětný. Rovněž vyloučil, že by se na území ČR nacházela osoba, vůči které by měl vyživovací povinnost, případně osoba, kterou by měl v péči. Cizinec nesdělil žádnou překážku ani důvod, který by mu znemožňoval dobrovolně vycestovat z území ČR. Z výslechu účastníka řízení správní orgán dovodil absenci obav ze zásadního dopadu do rodinného života cizince. Závěrem je možno konstatovat, že rozhodnutí o správním vyhoštění cizince je přiměřeným zásahem do soukromého a rodinného života tehdy, je-li takovým rozhodnutím dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmem státu na ochraně veřejného pořádku či veřejného zdraví na straně jedné a zájmem cizince na ochraně soukromého a rodinného života na straně druhé. Při zvážení všech uvedených skutečností proto správní orgán dospěl k závěru, že rozhodnutí o správním vyhoštění neznamená nepřiměřený zásah do práv na soukromý a rodinný život cizince.

V rámci posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí správní orgán nepřehlédl dikci ustanovení § 174a zákona č. 326/1999 Sb., dle které je povinen zohlednit závažnost a protiprávnost jednání, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je státním občanem. Správní orgán přihlédl k závažnosti protiprávního jednání cizince, kterého se dopustil svým neoprávněným výkonem pracovní činnosti na území ČR, ačkoliv k tomuto nebyl oprávněn. Správní orgán také nepřehlédl, že toto jednání cizince muselo být zjištěno orgány policie. Účastník řízení tak nemá jako fyzická osoba na území žádné ekonomické vazby. Správní orgán je toho názoru, že má-li si cizinec vytvořit vazby na určitou zemi, má-li se začlenit do určité společnosti, je nezbytnou podmínkou, aby dodržoval právní řád a ostatní pravidla touto společností uznávaná, což cizinec nesplňuje. Účastník řízení také neuvedl, že by na území ČR navázal jakékoliv kulturní a společenské vazby. Dále se na území ČR žádným způsobem nezapojuje do veřejného dění, nelze tedy hovořit o jeho integraci do české společnosti. Není také ve věku seniora. Na území Běloruska žije jeho matka a další rodinní příslušnici. Na území ČR pobývá krátkou dobu, má tedy nepochybně k domovské zemi stále vazby a nebude mít vážnější problém začlenit se do její společnosti. Zdravotní stav cizince je dobrý a je schopen se o sebe postarat bez pomoci jiné osoby. Správní orgán je po zhodnocení zjištěných skutečností toho názoru, že rozhodnutí o správním vyhoštění je k povaze protiprávního jednání cizince zcela přiměřené a v souladu se zákonem. Správní orgán na tomto místě připomíná, že právo cizinců pobývat na území ČR nepatří do kategorie základních lidských práv.

Projevem suverenity každého státu je rozhodovat o povolení vstupu a pobytu cizích státních příslušníků na svém území. Cizinci, kteří vědomě porušují právní normy hostitelského státu nebo neplní své povinnosti, případně se jim účelově vyhýbají, nemohou požívat výhod plynoucích z titulů povolení k pobytu. Při posuzování jednotlivých kritérií pro určení přiměřenosti zásahu do soukromého a rodinného života účastníka dle § 174a zákona č. 326/1999 Sb. přetrvávají aspekty svědčící v neprospěch účastníka řízení, a proto správní orgán je nucen učinit dílčí závěr, že rozhodnutí o správním vyhoštění je k povaze a míře protiprávního jednání cizince zcela přiměřené a v souladu se zákonem.

Doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území všech členských států EU byla stanovena na 6 (šest) měsíců. Správní orgán při stanovení této doby vycházel ze skutečnosti, že cizinec na území ČR vykonával neoprávněně pracovní činnost, v pracovním oděvu, spočívající v pokládání izolačního materiálu na střeše budovy s označením LP2 v rozvojové zóně výstavby logistického centra v Contera parku Ostrava D1, Ostrava - Hrušov, kde byl dne 05.10.2021 kontrolován policisty cizinecké policie. Pracovní činnost na území ČR vykonával jak sám uvedl denně včetně sobot a neděl, v době od 06:00 hodin do 17:00 hodin, v období, kdy do Ostravy přijel, tedy od 29.07.2021 do doby jeho kontroly dne 05.10.2021. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že v případě cizince se jedná o první porušení zákona o pobytu cizinců, a že se správním orgánem řádně spolupracoval. Správní orgán se tak domnívá, že tato doba je adekvátní s ohledem na závažnost jednání, kterého se výkonem své neoprávněné pracovní činnosti na území ČR dopustil.

Počátek běhu doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, se stanoví v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., dle kterého je správní orgán povinen mimo jiné stanovit dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU, tzn., že musí určit počátek i konec této doby. Počátek běhu této doby je stanoven okamžikem, kdy uplyne stanovena doba k vycestování a cizinec pozbude oprávnění pobývat na území ČR, neboť předpokladem pro počátek běhu doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU, je ztráta oprávnění k pobytu na území ČR, kdy cizinec již nadále nemůže v souladu se zákonem setrvávat na našem území.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro počátek běhu doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU, je rozhodující ukončení pobytu cizince, resp. zánik jeho oprávnění k pobytu na území a stanovení doby k vycestování v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 citovaného zákona. Dle § 118 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., se doba k vycestování stanoví v rozmezí sedm až šedesát dnů. V daném případě stanovuje správní orgán dobu k vycestování do (10) deseti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Správní orgán se rozhodl ke stanovení této doby na základě skutečnosti, že účastník řízení vlastní platný cestovní doklad a rovněž dostatek finančních prostředků. Doba byla stanovena tak, aby byla dostatečná k vyřízení veškerých náležitostí spojených s vycestováním.

Podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizinci, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států.

Dle § 118 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., se do doby, po kterou cizinci nelze umožnit vstup na území členských států EU nebo občanovi EU anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, se nezapočítává doba, po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.

Doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU neběží, je-li rozhodnutí nevykonatelné z důvodů podle § 119 odst. 7,8, nebo § 119a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., § 172 odst. 3, §179 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., a § 32 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podle ustanovení § 179 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. vycestování cizince není možné v případě důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu tam hrozilo skutečné nebezpečí. Podle ustanovení § 179 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. za skutečné nebezpečí se podle tohoto zákona považuje navrácení v rozporu s článkem 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Na základě závazného stanoviska vedeného pod Ev. č. ZS52499, ze dne 11.10.2021 je vycestování cizince Andrei Matsevich, nar. 13.07.1998, do Běloruska možné. Správní orgán v procesu vydání závazného stanoviska hodnotil, zda v případě výše jmenovaného cizince existuje důvod pro shledání nemožnosti vycestování ve smyslu § 179 zákona č. 326/1999 Sb. V této souvislosti správní orgán vycházel zejména z výpovědi jmenovaného ze dne 05.10.2021, a dále z informací, které shromáždil v průběhu správního řízení ohledně politické a bezpečnostní situace a stavu dodržování lidských práv v Bělorusku. Konkrétně se seznámil i informací OAMP MV ČR - Bělorusko - Bezpečnostní a politická situace v zemi ze dne 28.06.2021, přičemž tato informace je součástí spisového materiálu. Současně cizinec neuvedl v rámci správního řízení o správním vyhoštění žádné skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven skutečnému nebezpečí podle § 179 zák. č. 326/1999 Sb.

Rovněž správní orgán účastníka řízení informoval o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu nebo plat, a to včetně případných nákladů na zaslání mzdy nebo platu do státu, jehož je občanem, nebo je-li osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolený pobyt. Dále má právo informovat příslušný orgán inspekce práce o porušení právních povinností zaměstnavatelem.

Správní vyhoštění je opatřením vedoucím k ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území členských států Evropské unie a doby, po kterou nelze cizinci vstup na území všech členských států Evropské unie umožnit. Nemá trestní charakter, ale svou povahou je specifickým opatřením v oblasti kontroly přistěhovalectví. Je ukládáno cizineckou policií formou správního rozhodnutí s jediným účelem, a to zajistit, aby cizinec, který na území ČR nedodržuje její právní řád, toto území opustil. Podle § 119 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. se cizinec zařadí do informačního systému smluvních států.

Naléhavý veřejný zájem spočívající v ochraně ČR před protiprávním jednáním a jeho opakováním na jejím území, vyžaduje cizincovo vycestování, neboť je v zájmu státu, aby byly důsledně ochraňovány a dodržovány platné právní předpisy a aby na území ČR byli zaměstnávání pouze cizinci s povolením k zaměstnání.

Při rozhodování o správním vyhoštění správní orgán postupoval v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Dle těchto právních norem jsou správní orgány povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. Je ve veřejném zájmu, aby platné právní předpisy byly dodržovány, a aby na území ČR byli zaměstnáváni pouze cizinci s povolením k zaměstnání, protože toto povolení je podmínkou k výkonu zaměstnání dle § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a rovněž pobývali na území ČR s platným vízem či jeho povolením.

Vydané rozhodnutí o správním vyhoštění a doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států EU je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 10 dnů po jeho oznámení. Je-li cizinec mladší 18 let, činí lhůta pro odvolání do 15 dnů po jeho oznámení. Odvolání se podává u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek. O odvolání rozhoduje Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí má vždy odkladný účinek.

Toto rozhodnutí osobně převzal dne 03.02.2022 v 12:00 hodin.

Jana Ondovčáková prap. Radim Sztefek

opatrovník inspektor

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek

Č. j. KRPT-214171-41/ČJ-2021-070022 Mosty u Jablunkova 03. února 2022

Počet stran: 1

Účastník řízení:

Andrei MATSEVICH

nar. 13.07.1998

státní příslušnost: Bělorusko

doklad: CD č. AB2616330

bytem: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast,

Bělorusko

Rozhodnutí o nákladech řízení

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Policie České republiky, jako správní orgán věcně příslušný podle §164 odst. 1 písm. i), zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), rozhodl takto:

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 520/2005 Sb.) se účastníkovi řízení

Jméno a příjmení: Andrei MATSEVICH

datum narození: 13.07.1998

Státní příslušnost: Bělorusko

Doklad: AB2616330

Místo trvalého pobytu: ul. Yanki Kupaly 60/2,, Brest, Brestska oblast, Bělorusko

(dále jen „účastník řízení“)

ukládá povinnost nahradit náklady řízení spojené s řízením o paušální částkou ve výši 1.000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v hotovosti u POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek, Mosty u Jablunkova 515 nebo na účet č. 19-28933881/0710, variabilní symbol: 2021214171, adresa majitele účtu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30. Dubna 1682/24, PSČ 70200 Ostrava – Moravská Ostrava). Při platbě ze zahraničí bankovním převodem či složenkou je nutno uvést CZ96-0710-0000 1900-2893-3881, kód BIC (SWIFT): CNBACZPP.

O d ů v o d n ě n í

V souladu s ustanovením § 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníku řízení uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) stanovenou v § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. V průběhu řízení nebyly shledány důvody pro její zvýšení, jak to vyžaduje ustanovení § 6 odst. 2 citované vyhlášky.

Řízení o správním vyhoštění, vedené na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek, pod č. j. KRPT-214171/ČJ-2021-070022, vyvolal účastník řízení porušením povinnosti tím, že na území České republiky vykonával pracovní činnost bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání.

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho oznámení. Odvolání se podává u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek. O odvolání rozhoduje Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Nebude-li výše uvedená částka zaplacena v uvedené lhůtě, bude podle § 169u zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postoupena k vymáhání příslušnému celnímu úřadu.

Toto rozhodnutí osobně převzal dne 03.02.2022 v 12:00 hodin.

Jana Ondovčáková prap. Radim Sztefek

opatrovník inspektor

oprávněná úřední osoba

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek

Č. j. KRPT-214171-49/ČJ-2021-070022 Mosty u Jablunkova 03. února 2022

Počet stran: 1

Účastník řízení:

Andrei MATSEVICH

nar. 13.07.1998

státní příslušnost: Bělorusko

doklad: CD č. AB2616330

bytem: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Brestska oblast,

Bělorusko

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

panu: Andrei MATSEVICH, narozen: 13.7.1998, státní příslušnost: Bělorusko, doklad č.: AB2616330, bytem: Yanki Kupaly 60/2, Brest, Bělorusko, že má možnost vyzvednout si na Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek - Místek, na adrese, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek - Místek, tel. 974 721 831, e-mail: krpt.ocp.opkpe.fm@pcr.cz:

Rozhodnutí o správním vyhoštění, Rozhodnutí o nákladech správního řízení a Seznámení s podklady řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zák. č. 326/1999 Sb., vedené pod č.j.: KRPT-214171/ČJ-2021-070022

Písemnost je možné si vyzvednout kdykoliv.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

vyvěšeno dne: 03.02.2022 prap. Radim Sztefek

svěšeno dne: 18.02.2022 inspektor

oprávněná úřední osoba







