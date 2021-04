Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Petr ČUMRIK

Č.j.: KRPS-60276-11/ČJ-2021-0100DP

Pan

Petr ČUMRIK, nar. 12. 5. 1966

Pec pod Sněžkou č. p. 230

542 21 PEC POD SNĚŽKOU





Veřejná vyhláška



Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů,



oznamuje uložení zásilky pro shora jmenovaného. Písemnost je určena k převzetí do vlastních rukou

a obsahuje rozhodnutí pod č. j. KRPS-60276-10/ČJ-2021-0100DP-PŘEZKŘ ve věci přezkumu pravomocného rozhodnutí, vydaného dne 30. 11. 2021 příkazem na místě.



Písemnost si adresát může převzít

na adrese sídla správního orgánu - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, v pracovní době správního orgánu od 07:30 do 15:30 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.



Upozornění

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 25 odst. 2 citovaného zákona se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup prostřednictvím internetové adresy Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.





Zpracoval: kpt. Ing. Martin KAVKA, MBA



rada plk. Mgr. Zdeněk ŠTĚPÁNEK v. r.

vedoucí

odboru služby dopravní policie

pověřen zastupováním

