Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Oleksii BADI

Č. j. KRPB-183233-8/ČJ-2024-0602KR-ID, Oleksii BADI, roč. 1980

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

Kancelář ředitele

Cejl 4/6, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-183233-8/ČJ-2024-0602KR-ID

Brno 14. října 2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6, 611 38 Brno, jako věcně příslušný správní orgán rozhodující ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že

Oleksii BADI, nar. 25. 05. 1980, st. přísl. Ukrajina

má možnost převzít si písemnost určenou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o opravě pravomocného rozhodnutí orgánu Policie České republiky, Městského ředitelství policie Brno, Obvodního oddělení policie Brno-Žabovřesky formou bloku na pokutu na místě nezaplaceného (č. j. KRPB-183233/ČJ-2024-0602KR-ID).

Písemnost si adresát může převzít na adrese správního orgánu: Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6, 611 38 Brno na kanceláři ředitele v pracovních dnech PO-PÁ od 07:00 do 14:00 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.

Upozornění V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup - na internetové adrese Policie České republiky: https://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Poučení: Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce s možností dálkového přístupu, se považuje písemnost za doručenou.

por. Mgr. Ilona Doležalová, DiS.

oprávněná úřední osoba v.r.





Vyvěšeno dne: 14.10.2024

Sejmuto dne: 30.10.2024

vytisknout e-mailem