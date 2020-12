Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Martin GUNÁR

Č. j. KRPS-269430-6/ČJ-2020-0100PZ

Martin GUNÁR, nar. 27. 11. 1999

P. Holého 84

272 01 Kladno - Kročehlavy

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti



Zdejší správní orgán podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané ve věci přestupku dle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ze dne 31. října 2020.



Tato písemnost je k převzetí na výše uvedené adrese správního orgánu (pondělí až pátek od 08.00 do 15.00 hodin), a to do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.



Po uplynutí lhůty 15 dnů se písemnost považuje za doručenou.





Datum vyvěšení na úřední desku: 3. prosince 2020.









plk. Mgr. Jan Štáf

vedoucí odboru

schváleno elektronicky

vytisknout e-mailem