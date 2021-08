Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Marcin DUDEK

Č. j. KRPS-158109-6/ČJ-2021-0100PZ

Marcin DUDEK, nar. 13. ledna 1985

Zalužanská č. 267

293 01 Mladá Boleslav





Oznámení o možnosti převzetí písemnosti



Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám zdejší správní orgán oznamuje možnost převzetí písemnosti vydané ve věci přezkumného řízení vedeného pod č. j. KRPS-158109-5/ČJ-2021-0100PZ.



Tato písemnost je k převzetí na výše uvedené adrese správního orgánu (pondělí-pátek od 08.00 do 15.00 hod.) a to do 15-ti dnů od vyvěšení tohoto oznámení.



Po uplynutí lhůty 15-ti dnů se písemnost považuje za doručenou.







plk. Mgr. Jan Štáf

vedoucí odboru

v z. kpt. Ing. Bc. Jaroslav Růžička v. r.

vytisknout e-mailem