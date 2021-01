Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - János NÉMETI

KRPS-273296-11/ČJ-2020-0100DP-PŘEZKŘ

Pan János NÉMETI, nar. 1981

Semilská 100/12

197 00 Praha 9 - Kbely





Veřejná vyhláška



Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,



oznamuje uložení zásilky

pro výše jmenovaného, písemnost je určena k převzetí do vlastních rukou, obsahuje rozhodnutí pod č.j. KRPS-273296-10/ČJ-2020-0100DP-PŘEZKŘ, vydané ve věci přestupku ze dne 24. 07. 2020.



Písemnost si adresát může převzít

na adrese správního orgánu - Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, v pracovní době správního orgánu od 07:00 do 15:00 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.



Upozornění

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 25 odst. 2 citovaného zákona se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup - na internetové adrese Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.





Zpracoval: kpt. Ing. Radek Holík

vrchní komisař

v z. plk. Mgr. Roman STEHLÍK v. r.

zástupce vedoucího

odboru služby dopravní policie



plk. Mgr. Zdeněk ŠTĚPÁNEK

vedoucí

odboru služby dopravní policie

pověřen zastupováním





OSDP, KŘP. Stč. kraje

Vyvěšeno-zveřejněno dne: 21. 01. 2021

Minimální doba zveřejnění: 05. 02. 2021

vytisknout e-mailem