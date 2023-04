Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ANTIPOV Serhii

Č. j. KRPM-174981-91/TČ-2022-140581-03

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Územní odbor Olomouc

Oddělení hospodářské kriminality

Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc

Č. j. KRPM-174981-91/TČ-2022-140581-03 Olomouc 20. dubna 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j. KRPM-174981/TČ-2022-140581-03

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě :

Serhii ANTIPOV, nar. 25.07.1962, trv. bytem Strnadových 1007/5, 190 00 Praha-Vysočany

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu ze dne 20.04.2023 vedené pod č.j. KRPM-174981-89/TČ-2022-140581-03, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, oddělení hospodářské kriminality ve věci zrušení zajištění finančních prostředků, které byly zajištěny dle § 79a odst. 1 trestního řádu.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť provedeným šetřením bylo zjištěno, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 21. 04. 2023

Sejmuto dne: 10. 05. 2023

por. Mgr. Ondřej Skopal

komisař

tel. 974 766 320

