Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Alina KRYZHANOVSKA

Č. j. KRPS-209523-85/TČ-2023-010681

Mělník 4. listopadu 2024

Počet stran: 2



S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce Policie České republiky

dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát:

Alina KRYZHANOVSKA, nar. 19.09.1996,

Adresa na níž má být písemnost doručena:

bytem Klášterní č. p. 3906, 276 01 Mělník, Česko

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:

Územní odbor Mělník

Oddělení hospodářské kriminality

Bezručova 2796, 276 01 Mělník

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištění věci dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, KRPS-209523-74/TČ-2023-010681.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policií České republiky zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 5.11.2024 do 20.11.2024 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Zpracoval:

nprap. Luboš Pochman

vrchní inspektor, tel. 974876351

Vyvěšeno dne: 04.11.2024

Sejmuto dne: 19.11.2024





