Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

HRADECKO - Zadržela ho zásahová jednotka.

Před půl šestou večer obdržel operační důstojník oznámení o údajném fyzickém napadení, ke kterému mělo docházet v jednom z bytů na Moravském Předměstí. Policisté okamžitě vyrazili na místo, kde zjistili, že se v bytě opravdu nachází muž, který však má u sebe dlouhou střelnou zbraň.

S policisty ozbrojený muž nekomunikoval a na jejich výzvy nereagoval. Na místo byla přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vzhledem k tomu, že se muž v bytě uzavřel, museli policisté s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti v domě bydlících sousedů přistoupit k evakuaci lidí. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje přistavil za tímto účelem autobus. Policie rovněž ve spolupráci se strážníky vytyčila bezpečný prostor kolem domu tak, aby se k místu plánovaného zásahu nedostali další lidé, kterým by pak mohlo hrozit nebezpečí.

Po sedmé hodině večerní vnikla do bytu ozbrojeného muže zásahová jednotka, která ho zpacifikovala a následně předala do péče lékařů. Krátce na to začali na místě pracovat přivolaní kriminalisté, kteří místo události zadokumentovali a ohledali. Díky včasnému zásahu policistů a přijatým bezpečnostním opatřením v místě události nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovalo zhruba 30 policistů.

Veškeré okolnosti této události budou předmětem vyšetřování policistů, které bude zajímat i to, zda muž vlastnil zbrojní průkaz a zda zbraň držel legálně.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

25. srpna 2019; 21.15 hodin

Související dokumenty Ozbrojený muž - audio

Velikost souboru:390,4 KB / formát M4A

vytisknout e-mailem