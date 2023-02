Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ozbrojenec v metru - aktualizace

Kriminalisté pátrají po totožnosti ženy a muže, který v pátek odpoledne manipuloval s krátkou střelnou zbraní na nástupiště metra Hradčanská. Pokud je znáte, kontaktujte linku 158.

Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu, který se stal v pátek odpoledne na nástupišti metra A ve stanici Hradčanská a v tuto chvíli je kvalifikován jako výtržnictví. Kolem šestnácté hodiny tam dosud neznámý muž vytasil krátkou střelnou zbraň, kterou měl do té doby skrytou za opaskem na zádech a zamířil do prostoru, kde v tu chvíli stála souprava metra. Po chvíli ji zase schoval a odešel pryč. Jeho čin nezůstal bez odezvy a operátor linky 158 přijal několik oznámení od vystrašených svědků. Na místo okamžitě vyrazily prvosledové hlídky s dlouhými zbraněmi, muže však na místě bohužel nezastihly a to ani na vytipovaných místech odchodu. Následným prověřováním celé události kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je celý incident i muž vidět. A není sám. Společnost mu dělala žena, která v případu figuruje jako svědek, neboť není vyloučeno, že se oba znají.

Pokud dvojici poznáváte, kontaktujte linku 158. Kontaktovat tísňovou linku nebo se osobně dostavit na kteroukoli policejní služebnu může také svědkyně i podezřelý, který by mohl své zatím nevysvětlené chování policistům objasnit.

por. Mgr. Jan Rybanský – 5. únor 2023

Aktualizace: Nedlouho po zveřejnění pátrací relace se muž poznal v médiích a přišel se sám přihlásit na policjní služebnu ve středních Čechách. Následně byl převezen na příslušné místní oddělení v Praze, kde se čin stal, a bude podroben výslechu. Policisté zjistili, že se jednalo o pistoli plynovou.

