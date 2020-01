Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Oxid uhličitý - tichý zabiják

Jihočeský kraj - Písečtí kriminalisté vyšetřují smutný případ, zároveň varují všechny spoluobčany.

V souvislosti s prověřováním okolností smrti mladého muže v Písku (ze dne 22. ledna 2020) v důsledku otravy oxidu uhelnatého (CO) v uzavřené místnosti, se Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje obrací na veřejnost s upozorněním směřujícím zejména na majitele domů a bytových jednotek, v kterých jsou provozována plynová topná zařízení s tzv. neuzavřenou spalovací komorou. Jde zejména o karmy na ohřev vody, starší typy plynových kotlů a přenosných plynových zařízení.

Pravidla týkající se revizí plynových zařízení a spalinových cest jsou v médiích opakována, stejně tak je zmiňováno nebezpečí CO na lidský organismus. Tímto příspěvkem chceme upozornit na nebezpečí spočívající v důsledku kombinace několika faktorů, které mohu nastat.

Jde o stav, kdy plynové topidlo s neuzavřenou spalovací komorou je umístěno v místnosti, v které je zároveň umístěn např. odtahový ventilátor nebo je tento ventilátor napojen na vedení společně s kuchyňskou digestoří. Dále situace, kdy plynové zřízení není vzduchotěsně odděleno od dalších částí domu nebo bytu ve kterém jsou odtahové ventilátory a digestoře používány.

Možné nebezpečí vzniká za situace, kdy funkčně není vyřešeno, aby plynové topidlo a odtahové zařízení neběželo současně.

V důsledku činnosti digestoře nebo odtahového ventilátoru vzniká podtlak v okolí plynového spotřebiče. Ten může ovlivnit spalování plynu ve spotřebiči, při kterém pak nedokonalým spalováním vzniká toxický CO a současně dochází ke zmenšení nebo zastavení toku spalin v kouřovodu a v komíně. To má za následek únik CO z plynového spotřebiče do jeho okolí. Vzhledem k tomu, že CO je mírně lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Pokud není umožněno odvětrání nahromaděného CO z místnosti ven, postupně tento plyn zaplňuje místnost, ve které je spotřebič umístěn (s ohledem na množství vzduchu v místnosti). To má vážné důsledky na osoby, které se v tomto prostoru nacházejí. CO je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, proto není možné jeho výskyt běžně zjistit.

Z tohoto důvodu je jednak třeba přijmout taková opatření, aby plynové topidlo a zařízení vytvářející podtlak nebyla v činnosti současně. Dále je třeba provést kontrolu propustnosti větracích otvorů pro zajištění přívodu dostatečného množství vzduchu do místnosti, kde je plynové topidlo umístěno, a to jak v rámci bytové jednotky, ale i společných prostor bytových domů.

V důsledku stavebních úprav při rekonstrukci jednotlivých bytů, zateplování budov, výměn oken a dveří mohlo dojít ke změně podmínek pro proudění vzduchu. To pak nahodile např. v kombinaci s klimatickými podmínkami může způsobit tvorbu, únik a následnou nebezpečnou koncentraci vysoce toxického CO v uzavřených prostorách.

Základním pravidlem při umisťování a provozu takovéhoto spotřebiče je postupovat v souladu s návodem výrobce, který je vhodné si i do budoucna uschovat, abychom i při různých úpravách prostoru věděli, jako zacházet s naším spotřebičem. Dále také, pokud jsou provozovaná plynová zařízení, která nemají vlastní ochranu proti tvorbě a monitorování úniku CO do okolí, pak je pro zajištění bezpečnosti své a svých nejbližších vhodné do okolí možného zdroje CO umístit příslušný detektor plynu. Umístění, jako i následná výměna baterie, těchto detektorů se provede podle přiloženého návodu. Důležitá je i funkčnost čidla, která bývá u nejběžnějších zařízení v rozmezí 5 a 10 let. A nezapomínat na pravidelné kontroly a revize plynových spotřebičů a jejich spalinových cest každý rok!



por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

plk. Ing. Jana Neškodná – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

30. ledna 2020

