Ovlivňování veřejných zakázek – obvinění 10 osob

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV), odboru závažné hospodářské trestné činnosti, v těchto dnech zahájili trestní stíhání deseti osob, které jsou obviněny z trestných činů „účast na organizované zločinecké skupině“, „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“, „legalizace výnosů z trestné činnosti“, „poškození finančních zájmů Evropské unie“, „přijetí úplatku“ a „podplacení“ (dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti).

Osoby měly podle našich závěrů nejméně od poloviny roku 2022 až do současnosti v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a dalších místech České republiky, ale i v zahraničí, soustavně a dlouhodobě manipulovat zadávání veřejných zakázek na zejména zdravotnický materiál, a to nejméně v případě zadavatele a odběratele spol. Krajská zdravotní, a.s. a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ve prospěch preferovaných a předem určených dodavatelů.



Na základě vlastních poznatků policie bylo zahájeno v loňském roce prověřování skupiny osob podezřelých z korupce týkající se dodávek zdravotnického materiálu do nemocnic. Podezřelé osoby podle zjištění detektivů měly systematicky ovlivňovat veřejné zakázky tak, aby je získaly předem vybrané firmy a za to měly požadovat a přijímat neoprávněné plnění - úplatky.



K samotné realizaci případu s krycím názvem „PROFA“ přistoupili policisté ve večerních hodinách dne 18. února 2024 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob.



Celkem bylo zadrženo 16 podezřelých a následně 10 osob obviněno.



V rámci úkonů trestního řízení kriminalisté NCOZ provedli 37 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž byl zajištěn důkazní materiál. V průběhu domovních prohlídek také bylo nalezeno a zajištěno cca 7 milionů Kč v hotovosti. Na bankovních účtech došlo k zajištění dalších výnosů z trestné činnosti obviněných.



U 5 obviněných byly podány návrhy na vzetí do vazby, kdy soud všem návrhům dnes vyhověl. Ostatní osoby jsou stíhány na svobodě.



V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na 16 let. Věc dozoruje pověřený žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

21. února 2024

