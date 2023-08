Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Otřesný zážitek při cestě do práce

BRNO: Ženu „zachránili“ dva muži projíždějící kolem.

Velmi nepříjemný zážitek měla v pondělí ráno devětadvacetiletá žena, která šla do práce po ulici Dornych. Najednou se proti ní objevil neznámý muž, kterému nevěnovala pozornost, ovšem vzápětí ji zatarasil cestu a začal ji osahávat. Natlačil ji ke dveřím vchodu do domu, žena se bránila a křičela o pomoc. Podařilo se ji muže udeřit pěstí do obličeje. Celou událost viděli dva muži projíždějící kolem ve vozidlech. Jeden ze svědků vyběhl ven a zakřičel na násilníka, aby ženu nechal být. Ten se před ním dal na útěk. Do toho z druhého auta volal další svědek, že ho chytí na křižovatce. Muži tak výtečníka skutečně po několika metrech zadrželi a přivolali policii. Napadená žena tak měla štěstí v neštěstí, že zrovna místem projížděli tito dva gentlemani, protože jak vyšlo později najevo, dvaapadesátiletý útočník byl již několikrát odsouzen za násilnou trestnou činnost a podstupoval i sexuální léčbu. Nyní čelí obvinění za trestný čin znásilnění a hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Andrea Cejnková, 17. srpna 2023

