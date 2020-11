Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Otrávení psi a kočky?

KRÁLÍKY – Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat.

Policisté na Orlickoústecku prověřují okolnosti úhynu několika psů a koček. Na tyto případy nás upozornil místní veterinární lékař, který po ošetření několika psů pojal podezření, že by se mohlo jednat o úhyn v souvislosti s otravou. Pana veterináře dokonce kontaktovala jedna žena, která sdělila, že byla se svým psem na procházce u chaty Amálky v Králíkách, a tam našla igelitový sáček s kouskem masa. Ten chytře vzala a panu doktorovi jej přinesla. Pokud se opravdu jedná o otravy, psi s největší pravděpodobností venku sežerou „návnadu“, poté začnou zvracet, mají průjmy, třes a podobné stavy, které bohužel vedou až ke smrti.

Proto za policii vyzýváme pejskaře, zvláště ty na Kralicku a v okolí Hedče, aby své čtyřnohé miláčky venčili na vodítku, případně s náhubkem a kontrolovali, co venku sežerou. Obezřetní raději buďte i na svých zahradách tam, kde je možnost, že vám někdo něco hodí přes plot. Zároveň vyzýváme, kdokoliv z vás by mohl mít informace, které by pomohly objasnit tyto podezřelé úhyny nebo pokud někdo někde najdete „návnady“, dostavte se za policisty na Obvodní oddělení Králíky, zavolejte jim na číslo 974 580 721 nebo volejte přímo linku 158.

Podezřelé úhyny prověřujeme jako podezření z trestného činu týrání zvířat, za což pachateli může hrozit trest odnětí svobody na tři nebo pět let.



9. listopad 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem