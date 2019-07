Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Otevřeno okno přivábilo zloděje

HRANICE - Zkusil to a vyšlo to.

Včera odpoledne zavolal na linku 158 muž v seniorském věku s tím, že měl v domě na ulici Komenského v Hranicích zloděje. Přivolaným policistům řekl, že na chvíli odešel z bytu na zahradu a při odchodu nechal otevřené okno. Šetřením na místě se zjistilo, že této okolnosti využil neznámý lapka a prolezl ním dovnitř. V bytě prohledal všechny místnosti a zpřeházel věci. Uspěl v kuchyni, kde našel v šuplíku peněženku a přivlastnil si ji i s finanční hotovostí 900 Kč. Policisté příslušného obvodního oddělení událost zaevidovali a šetří ji pro trestný čin porušování domovní svobody.

Upozornění: V těchto letních a parných dnech využíváme především v podvečerních a nočních hodinách každé chvíle, kdy je teplota o něco nižší a otevíráme okna, abychom si vyvětrali a snížili teplotu v bytech a domech. Musíme být přitom ale obezřetní, zejména obyvatelé rodinných domů, přízemních a vyvýšených bytů a věnovat pozornost tomu, když obytné prostory opouštíme, abychom okna řádně zavřeli a zabezpečili a nedávali tak šanci zlodějům, aby se lehce dostali dovnitř. Okno bychom neměli nechávat otevřené ani na ventilaci, protože pro pachatele není žádný problém tuto zábranu odstranit, pokud se chtějí dovnitř dostat. V minulosti jsme zaznamenali i případy, kdy zloději vnikli do bytů a domů v nočních hodinách a nebylo pro ně překážkou ani to, že se uvnitř nacházeli spící obyvatelé. Proto je nutné věnovat zabezpečení zvýšenou pozornost a to i v případě, že opouštíme obydlí jen na krátkou dobu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

4. července 2019

vytisknout e-mailem