Otevřené okno se šoférovi málem vymstilo

BRNO: Dva cizinci ze sousedního státu se vloupali do vozidla

O tom, že příležitost dělá zloděje, se v čase oběda přesvědčil řidič v Řečkovicích. Tento svůj automobil zaparkoval a šel se občerstvit do nedaleké restaurace. Zapomnětlivý šofér ponechal u vozidla pootevřené okno a tohoto si povšimli dva alkoholem posíleni cizí státní příslušníci. Na nic nečekali, do dodávky vnikli a odcizili z ní několik drobností v řádu pár stovek korun. Jejich jednání nenechalo poškozeného chladného. Pachatele si pohotově vyfotil a šel si to s nimi vyříkat. Jenže alkoholem ovlivněni agresivní muži neměli na žádné povídaní chuť a chovali se jako smyslu zbavení. Nakonec to byl samotný šofér, kdo musel před jejich fyzickými ataky prchnout zpět do restaurace a vyčkat do příjezdu policejních hlídek. Cizinci skončili v poutech, byli převezeni do policejní cely a nyní musí počítat se stíháním za trestný čin krádež a výtržnictví.

Vyzýváme všechny řidiče, kteří nechávají svá vozidla někde stát, aby v nich viditelně nenechávali žádné věci.

por. Bc. Petr VALA, 10. října 2019

