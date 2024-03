Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Otevřeme dveře zájemcům o práci u Policie ČR

KROMĚŘÍŽSKO: Hledáme nové policisty!

V úterý 19. března 2024 otevřeme dveře zájemcům o práci u Policie ČR. Konkrétně budete mít možnost nahlédnout do prostor, kde sídlí Obvodní oddělení Bystřice pod Hostýnem. Pokud se chcete stát policistou, dozvíte se, co musíte splňovat, jak probíhá přijímací řízení, co nabízíme a jaké jsou platové podmínky. Budete mít možnost vidět i techniku, výstroj a výzbroj, kterou policisté využívají. Po celou dobu bude přítomna personalistka, která bude odpovídat na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás v úterý 19. března 2024 od 13 do 16 hodin, Holešovská 757, Bystřice pod Hostýnem.

8. března 2024, nprap. Ing. Barbora Balášová

