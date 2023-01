Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Otec se synem získali za pomoc zraněnému řidiči titul „Gentleman silnic“

Prachatice – Zareagovali na nezvyklé sněhové stopy na vozovce, které je přivedli ke zdemolovanému vozidlu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Včera odpoledne proběhlo v budově Územního odboru policie Prachatice slavnostní ocenění pana Mgr. Petra Fleischmanna a jeho syna Petra Fleischamnna, kteří díky jejich všímavosti poskytli 3. prosince 2022 před jednou hodinou ranní včasnou první pomoc mladému řidiči, který se svým vozidlem vyjel ze silnice II. třídy číslo 145, mezi obcemi Vimperk – Buk, se kterým havaroval do stromu. Muži zahlédli nezvyklé sněhové stopy na komunikaci, proto otočili své vozidlo a šli se k místu podívat blíže. Uviděli zdemolovaný vůz u stromu se zraněným řidičem uvnitř. Jeden z mužů ihned volal na tísňovou linku 155 a druhý sledoval životně důležité funkce zraněného, a to až do příjezdu záchranářů, čímž nepochybně přispěli k jeho záchraně.

Oba ocenění obdrželi kromě certifikátu a titulu „Gentleman silnic“, které jim předal ředitel projektu Gentleman silnic pan Mgr. Jan Marek, také pamětní minci od ředitele Jihočeské policie brigádního generála Mgr. Bc. Luďka Procházky. Slavnostního předání se zúčastnil rovněž ředitel prachatické policie plk. Ing. Bc. Pavel Bártík, který oceněné pochválil také za to, že nezapomněli při záchraně muže ani na bezpečnost svou vlastní i ostatních účastníků silničního provozu tím, že za tmy své odstavené vozidle na komunikace řádně označili výstražným trojúhelníkem. Poděkování jim dále vyslovila také ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS. a Krajský koordinátor BESIPu pro Jihočeský kraj Václav Kovář.

Gentleman silnic je společný projekt Policie České republiky a Generali České pojišťovny, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Od té doby převzalo ocenění již 214 lidí po celé České republice. Nově ocenění „Gentlemani silnic“ jsou tedy již 214. a 215. drželi tohoto titulu.

Prvotní tisková zpráva:

https://www.policie.cz/clanek/pomohli-pri-zachrane-zivota.aspx

por. Bc. Martina Joklová

24. ledna 2023

