Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Otec neplatí na své tři děti

Českokrumlovsko - Dluží nejméně 26 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Kaplice sdělili v uplynulých dnech podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy jednačtyřicetiletému muži z Českobudějovicka. Ten od ledna letošního roku do současné doby údajně neplní řádně vyživovací povinnost na své tři děti, syna a dvě dcery. Povinnost platit na své děti mu stanovil Okresní soud v Českém Krumlově. V uvedeném období však celou částku nezaplatil a dluží tak nejméně 26 000 korun. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

30. června 2019

