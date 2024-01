Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Osud člověka pod lavičkou mu nebyl lhostejný

BRNO: Dobrodinec pomohl prochladlému seniorovi.

Příkladně se v pondělí před polednem zachoval v brněnské ulici Přístavní čtyřicetiletý muž, který projížděl autem kolem lavičky, pod kterou ležel na zemi starší pán. Situaci mohl přejít s tím, že jde o podnapilého bezdomovce. Jenže on zastavil a o člověka na zemi se začal zajímat. Zjistil tak, že senior, který si šel z nedaleké chaty u přehrady nakoupit do samoobsluhy, si chtěl během cesty na chvíli odpočnout a posadil se na lavičku. Když pak vstával, upadl a už se mu nepodařilo zvednout. Všímavý řidič mu tak pomohl na nohy a posadil jej do tepla svého vozu. Přivolaní policisté dechovou zkouškou vyloučili, že by byl zmatený a prochladlý muž podnapilý. Přivolali proto záchranáře, kterým seniora předali k převozu do nemocnice.

por. David Chaloupka, 10. ledna 2024

