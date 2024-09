Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Osobní vozidlo narazilo do autobusu

KARLOVARSKO – Řidič osobního vozidla měl pozitivní dechovou zkoušku.

Aktualizace:

Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny tak jednadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 19. září krátce po půl sedmé hodině ranní došlo v ulici Závodní v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu. K té mělo dojít tak, že jednadvacetiletý řidič osobního automobilu, na křižovatce ulic Horova a Západní, zřejmě nerespektoval červenou na semaforu, vjel do křižovatky, kde narazil do projíždějícího autobusu. Autobus byl po nárazu odražen na chodník, kde prorazil zábradlí a sjel do kolejiště.

Při dopravní nehodě utrpělo šestnáct osob z autobusu a jedna osoba z osobního vozidla zranění, se kterými byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u řidiče osobního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,83 promile. U řidiče autobusu vyšla dechová zkouška s negativním výsledkem.

Pozemní komunikace v místě nehody bude v průběhu vyšetřování a následného vyprošťování zcela uzavřena. Dopravní policisté vozidla odklánějí na objízdnou trasu a při vyšetřování dopravní nehody používali 3D scener.

Přesná příčina okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

19.9.2024

Odkazy do noveho okna Foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem