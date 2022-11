Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Osoba podezřelého spojila dva případy

PARDUBICKÝ KRAJ – Nález NVS a vražda mají společného jmenovatele.

Během víkendu došlo k zásadnímu zvratu ve dvou případech, které mají společného jmenovatele, a to podezřelého.

Jak jsme uvedli, v pátek 4. 11. 2022 jsme okolo 13:30 přijali oznámení, že v areálu SPŠ chemické v Pardubicích byl nalezen předmět, o kterém je možné se domnívat, že se jedná o nástražný výbušný systém. Tento předmět našli studenti školy v kontejneru vedle hlavní budovy školy. Na místo jsme okamžitě vyslali dostupné policejní hlídky, které zajistily okolí místa, kde se předmět nacházel. Vyžádali jsme si na místo příjezd specialistů z Pyrotechnické služby PČR a začali s okamžitou evakuací osob nacházejících se v okolí místa nálezu. Celkem jsme evakuovali přes 800 lidí. Oním předmětem byla sportovní taška, ve které se nacházel uzavřený tlakový hrnec, ke kterému byl připevněný elektrický obvod s časovačem. V tašce se nacházela také krabice s hřebíky.

Policejní pyrotechnici přes veškeré dostupné metody nemohli bezpečně otevřít hrnec a zjistit jeho obsah. Možný NVS byl proto částečně rozebrán, zajištěn a bezpečně přepraven k dalšímu znaleckému zkoumání. Policisté na místě prováděli další širší ohledání míst ve škole a jejím okolí, včetně prohledání ostatních kontejnerů.

Ve večerních hodinách jsme zjistili poznatek k osobě, která by mohla být tím, kdo systém sestrojil. Mělo se jednat o 19letého studenta zdejší školy. V tu chvíli jsme začali provádět všechny možné dostupné úkony ke zjištění místa jeho aktuálního výskytu, mimo jiné jsme okamžitě vyžádali souhlas státního zástupce s jeho zadržením, vyhlásili jsme celostátní pátrání, vyslýchali jsme svědky a tak dále. Podezřelý však aktuálně nebyl aktivní na sociálních sítích ani jinak, a ač po něm pátraly desítky policistů i kriminalistů, nepodařilo se nám ho vypátrat.

Informace, které jsme získali, hovořily o tom, že se jedná o studenta, který nezapadal do kolektivu, měl špatný prospěch, do školy dojížděl z jiného kraje a přes týden byl ubytován na internátě. Veškeré indicie, které jsme během večerních a nočních hodin zjistili, ukazovaly na to, že za přinesením NVS stojí právě tento mladík. Jak jsme později zjistili, v době ohlášení nálezu se zřejmě tento student nacházel v okolí školy a tudíž věděl, že zde zasahuje policie. Zřejmě i proto dělal vše, aby nemohl být nalezen. Přes probíhající rozsáhlé pátrání během celé noci nebyl podezřelý dopaden.

V sobotu po sedmé hodině ráno bylo přijato oznámení o napadení osoby na ulici ve Vysokém Mýtě. Na linku 158 volala řada svědků, kteří uváděli, že nějaký muž napadl sekerou jiného muže a z místa činu odchází. Po příjezdu na místě policisté nalezli osobu v tratolišti krve a svědci označili odcházející osobu jako pachatele. Podezřelého muže policisté pronásledovali a za použití donucovacích prostředků ho zadrželi asi 18 minut po činu zhruba 500 metrů od místa napadení. Muž měl v ruce sekeru, kterou odložil. Po zadržení policistům uvedl, že se chtěl pomstít okolí a zabít více lidí. Dále uvedl, že ve Vysokém Mýtě se vyskytl zcela náhodně a zcela náhodně si vybral i svoji oběť. Po zadržení začal muž zvracet a na dotaz policistů uvedl, že hned po útoku spolykal jed, ale neuvedl jaký. Proto mu byla okamžitě zavolána ZZS, byl za doprovodu policistů převezen do nemocnice, kde se jeho stav zhoršoval a kde ještě v dopoledních hodinách zemřel.

Krátce po zadržení jsme zjistili, že se jedná o námi hledaného studenta, a tím se oba případy propojily i přesto, že jsme po něm intenzivně celou noc pátrali.

V rámci domovní prohlídky a prohlídek dalších prostor, kde se podezřelý pohyboval, jsme nalezli další předměty, komponenty a chemické látky k možnému sestavení NVS. Nutno říct, že se jednalo o běžně dostupné věci, které se dají koupit.

Státní zástupkyně Mgr. Lenka Faltusová k věci uvádí: „Obě trestní řízení jsou vedena společně. Při provedení domovní prohlídky podezřelého zajistili kriminalisté mnoho komponentů a chemických látek k výrobě různých sloučenin. Zajištěno bylo i mnoho osobních záznamů podezřelého. Zajištěné věci budou postupně dále konzultovány a vyhodnocovány se znalci – zejména v oboru psychiatrie a psychologie, se soudními lékaři a pyrotechniky. Okolnosti dosud zjištěné nevedou k závěru, že by jednání podezřelého naplňovalo znaky jiných trestných činů než trestného činu obecného ohrožení a vraždy. Prověřování věci je na samém počátku, kdy je třeba zejména objasnit motivaci jednání podezřelé osoby.“

Plk. Jan Ptáček, ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje uvádí: „Pro nás bylo nejdůležitějším hlediskem zajištění bezpečnosti osob, proto probíhaly desítky úkonů, které jsme nemohli aktuálně komentovat. A protože v tuto chvíli nemáme žádné indicie, že by podezřelý měl společníka nebo spolupachatele nebo byl členem nějaké obdobně smýšlející skupiny, můžeme nyní omezený okruh informací uvolnit. V této době podle všech nám dostupných informací nehrozí v souvislosti s osobou podezřelého žádné riziko, musím však zmínit, že vzhledem k zajištěným předmětům nelze vyloučit, že podezřelý plánoval v blízké době provedení útoku s daleko vážnějšími následky na místě s větší koncentrací lidí, což je jedna z hlavních vyšetřovacích verzí. Je mi nesmírně líto, že k sobotní tragédii došlo a za sebe mohu říct, že jsem přesvědčen o tom, že všichni udělali maximum k tomu, abychom podezřelého zadrželi v co nejkratším čase.“

7. listopadu 2022

mjr. Ing. Markéta Janovská

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

