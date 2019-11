Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Osmnáctiletý cizinec ujížděl německým policistům

ŽELEZNÁ – Na české straně havaroval, kdy narazil do směrového sloupku a dvou stromů. Byl zajištěn a umístěn do policejní cely. Škoda na vozidle byla vyčíslena na milion korun.

Dne 26. listopadu 2019 v 11:25 hodin vyslal operační důstojník hlídky Územního odboru Domažlice na pomoc při přeshraničním pronásledování ujíždějícího řidiče ze Spolkové republiky Německo do České republiky. Řidič vozidla tovární značky Mercedes, které bylo odcizeno v SRN, ujížděl německým policistům ze Spolkové republiky Německo přes bývalý hraniční přechod Železná. Nereagoval na rozsvícený nápis STOP POLICIE doplněný zvláštním zvukovým a světelným znamením modré barvy. Zhruba pět kilometrů za Železnou ve směru na Bělou nad Radbuzou vlivem vysoké rychlosti dostal při průjezdu levotočivé zatáčky s vozidlem na mokré vozovce smyk. Vjel za pravou krajnici, poté vpravo mimo komunikaci, kde narazil do směrového sloupku a dvou stromů. Při nehodě utrpěl osmnáctiletý řidič (cizinec) zranění, se kterým byl převezen do nemocnice k ošetření. Dechová zkouška i orientační drogový test byly u řidiče negativní. Škoda na vozidle byla vyčíslena na jeden milion korun. Po ošetření byl cizinec umístěn do policejní cely v Plzni. Případem se dále zabývají domažličtí kriminalisté.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. listopadu 2019

