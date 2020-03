Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Osmnáctileté dívce zachránili život

KARLOVARSKÝ KRAJ – Za svůj čin si dvojice mužů vysloužila ocenění Gentlemana silnic.

V polovině ledna letošního roku došlo na silnici I/6 u obce Herstošice k dopravní nehodě tří osobních vozidel. Jedno ze zúčastněných automobilů skončilo v požární nádrži převrácené na střechu. Tři členi posádky se z potopeného vozidla zvládli dostat sami. Ve vozidle však zůstala uvězněná dívka, která v tu chvíli bojovala o život.

Na pomoc přispěchal svědek události Pavel Kott, který celou dopravní nehodu viděl. Neváhal ani na vteřinu, vyběhl ze svého vozu a skočil do ledové vody, stejně tak jako Vlastimil Zajíček, který nedaleko místa dopravní nehody bydlí. Uvězněnou dívku z vozidla nakonec vytáhli zavazadlovým prostorem, jelikož zkřížené dveře havarovaného automobilu se jim otevřít nepodařilo. Pohotovou reakcí tak mladé dívce zachránili život. Za tento hrdinský čin si dvojice mužů vysloužila ocenění Gentleman silnic, které je společným preventivním projektem Generali České pojišťovny (dříve České pojišťovny) a Policie České republiky. Slavnostní ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 5. března 2020 na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje.

Z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Petra Macháčka a ředitelky preventivního projektu Gentleman silnic Ivany Buriánkové si ocenění převzal Pavel Kott. Druhý ze zachránců se bohužel slavnostního předání nemohl z rodinných důvodů zúčastnit a ocenění si tak převezme v nejbližších dnech. „Když jsem viděl, co se stalo, tak jsem ani chvíli neváhal. Štěstí bylo, že se vozidlo nedostalo ještě dále od břehu, protože uprostřed je asi třímetrová hloubka. Musím říct, že nebýt Vlasty, asi by vše dopadlo jinak. Okamžitě mi přispěchal na pomoc a společně jsme dokázali dívku vytáhnout. Jsem rád, že to takhle dopadlo a nikomu se nic nestalo,“ uvedl při slavnostním ocenění Pavel Kott.

Počin dvou odvážných zachránců ocenil také ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Petr Macháček. „Díky lidem, jako jste vy, kteří v kritické situaci zahodí emoce a nezištně pomáhají, nepřibyla další oběť dopravní nehody. Každý život vyhaslý na silnici je smutný,“ doplnil ředitel.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

nprap. Jakub Kopřiva

6. 3. 2020

