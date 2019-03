Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Osmnáct řidičů pod vlivem návykových látek

ZNOJEMSKO: Nejvíce jsme jich přistihli brzy ráno a potom pozdě v noci.

Od pátečního do nedělního rána jsme na silnicích Znojemska a Moravskokrumlovska přistihli celkem osmnáct řidičů, kteří za volanty svých osobních vozů usedli pod vlivem návykových látek. U sedmnácti jsme zjistili pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a jeden měl vedle alkoholu i pozitivní test na drogy. Třinácti proudilo v krvi do jednoho promile alkoholu, třem do dvou promile a jednomu dokonce téměř tři promile. U jednoho řidiče jsme zaznamenali i užití pervitinu.

Nejvíce těchto nezodpovědných a zároveň nebezpečných řidičů uvízlo v síti silničních kontrol v sobotu ráno mezi šestou a devátou hodinou. Bylo to celkem deset mužů a žen, jenž jsme zastavili ve Znojmě v ulicích Suchohrdelská a Družstevní. Jejich dechové zkoušky byly s výsledkem většinou mezi půl až jedním promile.

V nočních hodinách (vždy mezi druhou a třetí) nám neuniklo dalších pět opilých řidičů. Jeden na sebe upoutal pozorností tím, že jel se Škodou Felicia bez rozsvícených světel. To bylo ve dvěhodiny v noci ze soboty na neděli ve Znojmě při projíždění ulicemi 28. října, Rooseveltova a Průmyslová. Sedmatřicetiletý muž nadýchal 1,98 promile a test na drogy měl pozitivní na užití pervitinu. K tomu ani nepředložil zelenou kartu a řidičský průkaz.

Negativním rekordmanem byl šedesátiletý muž za volantem Škody Octavia, jehož jsme zastavili v pátek krátce před polednem v obci Božice. V krvi mu proudilo 2,82 promile alkoholu. Ihned jsme mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali pokračovat v další jízdě. Protiprávním jednáním přistižených řidičů se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 25. března 2019

