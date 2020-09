Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Osm řidičů mělo nad promile

KRAJ - Dva z nich způsobili dopravní nehodu.

Špindlerův MlýnOd pátku do neděle (4.-6.9.) jsme přistihli na silnicích osm řidičů pod vlivem alkoholu, kteří nadýchali přes 1 promile. Jednalo se o dvě ženy a 6 mužů, u kterých policisté naměřili od 1,1 do 2,1 promile. Jeden z nich byl navíc pod vlivem amfetaminu a metamfetaminu a jedna žena řídila bez řidičského oprávnění. Dva z nich navíc způsobili dopravní nehodu.

Všem hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mohou být odsouzeni k ročnímu vězení. Ti, kdo navíc způsobili nehodu, tak mohou strávit za mřížemi až 3 roky.



Nehodu pod vlivem alkoholu v sobotu ráno v 5.40 ve Špindlerově Mlýně způsobila 29letá žena, která nikdy nebyla držitelkou řidičského oprávnění. Ta v mírné levotočivé zatáčce vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do svislé dopravní značky, odpadkového koše, rozvodu elektrického vedení a do železné konstrukce lávky. Její dechová zkouška ukázala výsledek 1,1 promile. Nikdo neutrpěl žádné zranění.

Škoda na vozidle značky VW Golf byla odhadnuta na 30 tisíc a na ostatních věcech na 200 tisíc korun.

Zda bude žena obviněna z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, prokáží až výsledky odebrané krve.

por. Iva Kormošová

7.9.2020, 14.45

