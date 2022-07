Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oslovili muže, kterého poté napadli

SOKOLOVSKO – Nyní jim hrozí až desetileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže a čtyřicetileté ženy z Karlovarska, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obvinění měli společně na konci června letošního roku po desáté hodině večerní v jednom městě na Sokolovsku před jedním z domů oslovit osmatřicetiletého muže, který měl sedět v zaparkovaném vozidle. Žena se ho měla následně zeptat, zda neví, kde bydlí jejich společná známá. Jelikož muž věděl, kde bydlí, odvedl je ke vchodu do domu. Zde ho měla žena z ničeho nic strčit tak silně, až osmatřicetiletý muž upadl na zem. Následně se mu měla pokusit z ramena odcizit tašku, ve které měl finanční hotovost a osobní věci. To se ženě ale nepovedlo, jelikož se muž bránil. Poté k němu měl přistoupit čtyřicetiletý obviněný muž, který muže fyzicky napadl kopnutím do oblasti hlavy. Po útoku mu měla ještě žena odcizit z kapsy kalhot mobilní telefon. Obvinění měli následně z místa odjet.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 7 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí čtyřicetiletému muži a čtyřicetileté ženě trest odnětí svobody až na deset let.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

4.7.2022

