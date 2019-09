Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Oslovila ho přes sociální síť

KROMĚŘÍŽSKO: Vylákala z něj sto čtyřicet jedna tisíc korun.

V polovině dubna letošního roku oslovila na sociální síti osmačtyřicetiletého muže z Kroměříže žena, která mu napsala, že je z Ruska a chtěla by se s ním seznámit. Muž jí poslal e-mailovou adresu a následně si spolu začali psát. Zhruba po dvou měsících, když se více poznali, mu žena navrhla, že za ním přijede, aby mohli navázat bližší vztah. Neměla ale peníze na cestu, na pas ani na vízum. Požádala ho proto o patnáct tisíc korun, které jí muž odeslal. O pět dní později se mu žena ozvala znovu. Tentokrát z moskevského letiště. Tvrdila, že ji celníci nechtějí pustit, protože nedisponuje částkou sto osmnáct tisíc korun, která je nutná pro pobyt v ČR. Muž jí nejprve poslal pět tisíc, a protože mu celá situace začala být podezřelá, požádal ji o kopii pasu a víza. Ona mu kopie dokladů poslala a tak jí odeslal sto dvacet jedna tisíc korun na bankovní účet, který mu uvedla. Částku prý navýšila proto, že je nutné uhradit poplatek za převod. Po několika dnech ale chtěla další peníze. Údajně jí propadla letenka. To už ale muži došla trpělivost a jakékoliv další finance jí odmítl poslat. Naopak chtěl své peníze vrátit zpět. Žena mu tvrdila, že mu vše do koruny vrátí. Chtěla po něm ale kopii pasu, potvrzení o zaměstnání a výpis z rejstříku trestů. Bez těchto dokladů prý banka peníze nepřevede. I když mu to bylo divné, dokumenty nakonec poslal. Poté se podvodnice začala zase vymlouvat s tím, že se bance doklady nepozdávají a převod bude tedy nějakou dobu trvat. To už muži bylo jasné, že byl podveden. A když jí napsal, že jí to nevěří, přestala s ním komunikovat.

Včera muž skutek oznámil policistům z Obvodního oddělení v Kroměříži. Případ jsme kvalifikovali jako trestný čin podvod, kterým se již zabývají kriminalisté.

Zveřejněním tohoto případu bychom chtěli varovat veřejnost před podobnými podvodníky a zároveň apelujeme na všechny, kteří se seznamují přes internet, aby byli obezřetní. Dále doporučujeme, aby lidé v žádném případě nikomu cizímu neposílali peníze nebo osobní doklady. Pokud totiž člověka na internetu, se kterým komunikujeme, neznáme osobně, nikdy nemůžeme vědět, o koho se ve skutečnosti jedná!

20. srpna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem