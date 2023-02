Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Oslněn sluncem srazil chodce na přechodu

JABLONEC NAD NISOU – Řidiči, dbejte zvýšené pozornosti v denní době, kdy může dojít při řízení vozidla k vašemu nepříjemnému oslnění vycházejícím nebo zapadajícím sluncem.

Včera ráno krátce před půl osmou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru Horního náměstí. Řidič s vozidlem VW Caddy jel ve směru od ulice Palackého do centra města, kde před přechodem pro chodce byl oslněn sluncem a naštěstí v malé rychlosti narazil do mladíka přecházejícího po tomto přechodu ve směru od centra města k parkovišti u kostela. Šestnáctiletý chodec utrpěl při střetu s vozidlem lehké zranění, které mu posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje ošetřila na místě a do žádného zdravotnického zařízení ho již nepřevážela. Alkohol policisté u řidiče i chodce vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s touto dopravní nehodou a s ohledem na současné počasí upozorňujeme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti právě v denních dobách, kdy je může během jízdy obdobně oslnit vycházející nebo zapadající slunce.





28. 2. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

