Oslavy konce roku 2023

KRAJ: Poslední noc roku měli policisté napilno.

Silvestrovské oslavy se z policejního pohledu nesly v podobném duchu jako minulý rok. Na náročnou noční službu byly připraveny desítky hlídek. Jak noc ubíhala, přibývalo událostí, které museli policisté řešit. Od dvaceti hodin do půlnoci přijali na lince 158 na čtyři desítky oznámení. Po půlnoci se jejich četnost znásobila a na další čtyřicítku oznámení pak stačila už jen hodina a půl. Od půlnoci do půl sedmé ráno přibylo událostí více než sto dvacet. Naštěstí se nejednalo o žádné vyloženě mimořádné události, které by se vymykaly běžným oslavám konce roku. Nejčastěji policisté řešili různé drobné potyčky podnapilých osob, rušení nočního klidu v souvislosti s bujarými oslavami nebo nesprávným používáním zábavní pyrotechniky.

1. ledna 2024

