Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oslava skončila napadením

MOST - Poškozený utržil rány pěstí i kopance; Ukradla bundu, svoji nacpala do kabely.

Z přečinu výtržnictví obvinil vyšetřovatel mostecké policie 29letého muže z obce na Litvínovsku. Ten měl na zahradě kamaráda, kde probíhala oslava, po předešlé slovní rozepři fyzicky napadnout přítomného muže, kterého měl udeřit pěstí do obličeje. V útoku pokračoval i později na ulici před domem, kdy měl muže opět udeřit na hlavu a kopnout. Poškozený upadl na zem a vyinkasoval další kopanec. Výtržník posléze zaútočil i na partnerku napadeného, kterou chytil za oděv pod krkem a shodil ji na zem. Žena utrpěla lehké zranění, se kterým následně marodila.

Marihuanu prodávala za různé částky

Mostecká policie zahájila trestní stíhání 30leté ženy z Mostu a obvinila ji z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Podle kriminalistů měla Mostečanka v Mostě v loňském roce obstarat a prodat nejméně v 10 případech za různé finanční částky nejméně 6,5 gramů marihuany jinému. Drogu žena prodávala zájemci v mostecké ulici Václava Talicha. Obviněná je stíhána na svobodě a za distribuci drogy jí v případě uznání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Líbila se jí bunda, tak ji ukradla

Ač byla za krádeže již souzena, opět se dostala na šikmou plochu. Tentokrát měla žena ve věku 27 let z Mostu odcizit v jednom mosteckém supermarketu dámskou zimní bundu. S oděvem zamířila do zkušební kabinky, kde si novou bundu oblékla na sebe a tu svoji si uschovala do kabely. Ostraha prodejny však změnu oděvu u paní zaznamenala, a když žena prošla pokladnou, aniž by zboží uhradila, ostraha ji zadržela. Nepoctivá nakupující skončila na policii, odkud odešla se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Zboží v hodnotě 1 599 korun bylo zajištěno a vráceno zpět prodejně.

Most 31. 12. 2019

