Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Orientační drogový test řidičky reagoval pozitivně na pervitin

DOMAŽLICE – Rozbor biologického materiálu to potvrdil. Žena se tak dopustila trestného činu a policisté jí sdělili podezření.

Dne 12. června 2019 sdělili domažličtí policisté pětačtyřicetileté ženě podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se zabývali od 21. března 2019, kdy byla v 21:58 hodin zastavena a kontrolována v Domažlicích v ulici U Nemocnice v Domažlicích v osobním automobilu tovární značky Peugeot. Žena jela z obce Díly přes Draženov do obchodního domu v Domažlicích a poté do ulice U Nemocnice. Na výzvu policistů se podrobila dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Odborné měření ukázalo negativní výsledek, pozitivně však reagoval orientační test na přítomnost drog, a to na pervitin. S ohledem na pozitivní drogový test policisté řidičku zajistili a převezli do lékařského zařízení, kde se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Imunochemickým vyšetřením na Ústavu soudního lékařství byl skutečně pozitivně zachycen amphetamin. Ženě nyní hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. června 2019

vytisknout e-mailem