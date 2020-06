Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Organizovaná skupina zlodějů odhalena

CHOMUTOV - Kriminalisté zajistili odcizené čtyřkolky v hodnotě téměř půl milionu.

Chomutovští kriminalisté svou rozsáhlou operativní činností zjistili, kdo má mít na svědomí krádeže několika čtyřkolek v hodnotě přibližně 1,2 milionu korun. K jejich odcizení docházelo v průběhu února tohoto roku v obcích Krušných hor. Pachatelé se v uvedené době třikrát během noci měli vloupat do garáží stojících u domů a odcizit z nich čtyřkolky různých značek. V jednom případě pak měli čtyřkolku osazenou pásy odcizit přímo ze ski areálu. Čtyřkolky mizely během jednoho měsíce z horských obcí okresu Chomutov, Most a Karlovy Vary. Při jedné z krádeží měli pachatelé kromě popsaného dopravního prostředku z garáže odcizit i různé nářadí, například pily, křovinořez, vrtačky apod., v předběžné hodnotě přes 50 tisíc korun. V souvislosti s násilnými vniknutími do objektů pak jejich majitelům vznikly škody vyčíslené předběžně na 37 tisíc korun.

Operativním šetřením chomutovských kriminalistů se podařilo zjistit, že krádeží se měla dopouštět organizovaná skupina pěti mužů. V rámci mezinárodní policejní spolupráce dosáhli kriminalisté zajištění dvou odcizených čtyřkolek na území Maďarska. Tam si je minulý týden osobně převzali a následně byly stroje přepraveny do České republiky. Tyto dvě zajištěné čtyřkolky v hodnotě téměř půl milionu korun budou v příštích dnech vráceny jejich majitelům.

V souvislosti s šetřením uvedených případů byla díky poznatkům získaných pracovníky kriminální policie Chomutov u hraničního přechodu se Slovenskem zajištěna dodávka, kterou měli pachatelé užít při popsaných krádežích. Ta byla převážena skrytým způsobem uvnitř kamionu. Při prohlídce této dodávky byly zajištěny sady ALU kol s pneumatikami a 28 zcela nových a originálně zabalených jízdních kol a elektrokol. Hodnota uvedených věcí přesahuje částku 5 milionů korun. Zajištěná kola byla podle zjištění kriminalistů odcizena tento rok v prodejně kol v jiném státě.

Všichni podezřelí jsou občané cizího státu, v současné době se zřejmě nachází mimo Českou republiku. Za účelem jejich trestního stíhání navrhne vyšetřovatel vydání Evropského zatýkacího rozkazu.

Cizincům hrozí obvinění z několika trestných činů, a to krádeže v organizované skupině, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V úvahu připadá trestní sazba v rozmezí dvou až osmi let odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. června 2020

