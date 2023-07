Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Organizovaná skupina výrobců drog dopadena

KRAJ - Tři muži ze čtyř skončili ve vazbě.

Krajští kriminalisté v těchto dnech dopadli a následně obvinili čtyři muže ve věku 32, 34, 34 a 36 let ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Tři muže, z nichž dva skončili ve vazbě, zatkli s pomocí zásahové jednotky v první polovině června s necelým kilogramem sušiny. Nejstaršího s cizí státní příslušností dopadli v minulém týdnu. K jeho bezproblémovému zadržení přispěla výborná spolupráce jeho českého zaměstnavatele Škoda Auto - závod Kvasiny, u kterého pracoval 17let. I na tohoto muže soudce uvalil vazbu.

Celé čtveřici kriminalisté kladou za vinu, že jako členové organizované skupiny během sedmi let vyrobili minimálně 50 kg marihuany. Vzájemně měli rozdělenu dělbu práce s jednoznačným cílem dlouhodobě a opakovaně páchat pokračující trestnou činnost. Češi opatřili na Hradecku a Pardubicku vhodné objekty pro výrobu marihuany, kde nainstalovali pěstební stany, v kterých použili moderní sofistikované technologie s využitím botanických a technických prostředků, soustavy výbojek, ventilační potrubí, vzduchotechniku, filtry a zavlažování. Skrytým způsobem pěstovali vysoce prošlechtěný kultivar rostliny konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek, který sušili a připravovali k distribuci.

Cizinec se na chodu skupiny podílel tak, že řídil, určoval objem výroby a udával čas a místo předání finálního produktu. Po půl až jednom kilogramu si sušinu předávali v různých intervalech a na různých místech u státních hranic s Polskou republikou. Aby eliminovali své odhalení, měnili místa jednotlivých předávek a vybírali si odlehlá a neobydlená místa, kam se převážně po odstavení auta dopravovali pěšky buď v časných ranních hodinách nebo naopak pozdních večerních.

Policisté při domovní prohlídce zajistili kromě rostlin různého vzrůstu a vybavení k jejich pěstování i 14 kg sušiny, 0,5 kg hašiše v cihličkách, 2,5 miliónu korun v hotovosti a investiční zlato a stříbro v hodnotě 0,5 mil. korun. Dále zajistili dvě osobní auta - Porsche a Audi S5 a 2 nemovitosti.

Je předpoklad, že prodejem drog si mohli obvinění muži vydělat několik miliónů korun.

Dle znaleckého posudku do výrobní technologie investovali více než 1 mil. korun.

Jelikož čtveřice působila jak v České tak i Polské republice, hrozí ji trest odnětí svobody na 10 až 18 let.

por. Iva Kormošová

25.7.2023, 10.45

