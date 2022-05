Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Organizovaná skupina se zaměřila na krádeže dřeva

JIHLAVSKO: Jeden z obviněných mužů skončil ve vazbě

Obrovského úspěchu dosáhli jihlavští kriminalisté dopadením organizované skupiny, která se při trestné činnosti zaměřila na krádeže dřeva z lesních skládek. Zadrželi tři muže cizí státní příslušnosti, všichni tři byli obviněni ze spáchání trestného činu, organizátor byl vzat do vazby. Krádeže měli muži dobře zorganizované a kradené dřevo se rychle dostávalo z různých míst republiky, včetně Jihlavska, do ciziny. Muži disponovali vozidly a technikou pro přepravu dřeva, protože se v této oblasti zároveň pracovně pohybují.

Minulý týden kriminalisté postupně zadrželi tři muže důvodně podezřelé ze spáchání trestné činnosti. Zakončili tak precizní prověřování v případech krádeží dřeva, ke kterým docházelo. Dva podezřelé cizince zadrželi ve čtvrtek 12. května. Jednoho z nich v časných ranních hodinách v lesním terénu na Jihlavsku a na zadržení druhého podezřelého muže spolupracovali kriminalisté s policisty obvodního oddělení Úvaly, kde muž projížděl s nákladním vozidlem. Třetího cizince zadrželi kriminalisté následující den v Jihlavě.

V rámci realizace zajistili dřevo, které mělo být minulý týden cílem krádeže, a dále kriminalisté zajistili nákladní vozidlo, kterým muži dřevo přepravovali. Všichni tři zadržení muži skončili na jihlavském policejním oddělení, kde byli umístěni do cel.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržených mužů. „Třicetiletý muž byl obviněn z pokračujícího přečinu krádeže spáchané formou účastenství jako organizátor,“ řekl npor. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, zbývající dva cizinci, oba ve věku šestadvacet let, jsou obviněni z pokračujícího přečinu krádeže spáchané formou spolupachatelství.

Nejstarší obviněný muž byl vloni vyšetřován v souvislosti s jinou majetkovou trestnou činností a až do příštího roku je ve zkušební době.

Muži jsou obviněni z toho, že se v době od března ve čtyřech případech podíleli na krádežích dřeva složených na různých místech republiky. Hlavou skupiny byl třicetiletý muž, který zbývající dva spolupachatele organizoval, předával jim informace, instruoval je, kam mají jet, a předával jim vozidla. Cílem bylo z České republiky odvézt odcizenou dřevní hmotu za účelem jejího zpracování v cizině. V březnu odvezli kulatinu složenou na Třešťsku a dále na Prostějovsku. V dubnu odcizili dřevo složené na Vyškovsku. Minulý týden ale spadla klec. Krádež dřeva v lesním prostoru u obce nedaleko Jihlavy se jim stala osudnou a všichni postupně skončili u jihlavských kriminalistů.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného třicetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Zbývající dva obvinění muži jsou stíháni na svobodě a kriminalisté je po provedení všech nezbytných úkonů ze zadržení propustili.

Způsobená škoda přesáhla 700 tisíc korun. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Prošetřují mimo jiné také to, zda nestojí trojice ještě za dalšími krádežemi, které se na našem území staly.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

17. května 2022

